A- A+

AGENDA CULTURAL "Vital - O Musical dos Paralamas" chega ao Recife em outubro Espetáculo acompanha a trajetória da banda a partir da amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone e reúne mais de 30 músicas no repertório

A história dos Paralamas do Sucesso chega ao Recife em outubro. ''Vital – O Musical dos Paralamas'' será apresentado no Teatro Luiz Mendonça nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, com quatro sessões.



O espetáculo acompanha a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone e usa a amizade entre os três como fio condutor da narrativa.



Com direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha, o musical chega na capital pernambucana depois de temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de uma turnê por 14 cidades brasileiras. As sessões ocorrem na quinta e sexta-feira, às 20h, e no sábado, às 17h e às 20h.

Leia também • ''Dia Internacional do Rock Triste'': bandas de rock se reúnem neste sábado (19) em Olinda • Espetáculo "Neva" tem temporada gratuita no Recife e no Agreste • Espetáculo "Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou" ganha exposição no Tacaruna

A história começa ainda na juventude dos três músicos e acompanha os encontros que levaram à formação dos Paralamas e os diferentes momentos da trajetória da banda. José Fortes, empresário e amigo do trio desde o início, também aparece na montagem e é considerado uma espécie de quarto Paralama.



Mais de 30 músicas fazem parte da trilha sonora, entre elas ''Vital e sua moto'', ''Alagados'' e ''Lanterna dos afogados''. As canções acompanham a narrativa e ajudam a reconstruir diferentes momentos da história do grupo.



Uma história de amizade

O musical foi idealizado pelo produtor Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias, e por Marcelo Pires, escritor e diretor da Ideia da Silva. Para Patrícia Andrade, autora do texto, a montagem parte da relação construída entre os integrantes ao longo de décadas. A história começa ainda na juventude dos três músicos e acompanha os encontros que levaram à formação dos Paralamas e os diferentes momentos da trajetória da banda. José Fortes, empresário e amigo do trio desde o início, também aparece na montagem e é considerado uma espécie de quarto Paralama.Mais de 30 músicas fazem parte da trilha sonora, entre elas ''Vital e sua moto'', ''Alagados'' e ''Lanterna dos afogados''. As canções acompanham a narrativa e ajudam a reconstruir diferentes momentos da história do grupo.O musical foi idealizado pelo produtor Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias, e por Marcelo Pires, escritor e diretor da Ideia da Silva. Para Patrícia Andrade, autora do texto, a montagem parte da relação construída entre os integrantes ao longo de décadas.

''Esta é uma história sobre amizade, sobre a longevidade de uma banda que começa quando os integrantes eram adolescentes e está aí até hoje. E também sobre memória, seja ela afetiva ou seletiva, que toca a cada um de diferentes formas. É um espetáculo essencialmente emocional'', explica.

No palco, Rodrigo Salva interpreta Herbert Vianna, Franco Kuster vive João Barone e Arthur Berges interpreta Bi Ribeiro. Nando Motta é alternante no papel de Herbert Vianna, enquanto Hamilton Dias interpreta José Fortes.



O elenco também conta com Barbara Ferr, Herberth Vital, Julia Sanchez, Bhener Carvalho, Ivanna Domenyco e Rodrigo Vechi. Os atores foram escolhidos em audições que reuniram mais de 600 candidatos de diferentes regiões do país.



A montagem recebeu o Prêmio APTR na categoria Melhor Produção em Teatro Musical e foi indicada a prêmios como Shell de Teatro, Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital. O espetáculo também contou com o acompanhamento dos próprios integrantes dos Paralamas desde a concepção do projeto.

''A gente acompanha essa jornada musical e afetiva de quatro amigos e as transformações não só artísticas, mas também na vida de cada um e como isso influencia na criação deles'', afirma Pedro Brício.

No Recife, o espetáculo reúne quatro décadas da trajetória dos Paralamas, mais de 30 músicas e a história da amizade que acompanhou a formação e a carreira da banda.

SERVIÇO

Vital – O Musical dos Paralamas

Quando: 1º, 2 e 3 de outubro, quinta e sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$90 na bilheteria do teatro ou na plataforma INTI

Informações: @teatroluizmendonca

Veja também