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MÚSICA Vitor Kley faz show com foco em voz e violão no Teatro RioMar Recife neste domingo (29) A turnê "Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês" é um desejo antigo do artista gaúcho

Vitor Kley chega ao Teatro RioMar Recife, com formato de show mais intimista, neste domingo (29), às 20h. A turnê "Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês" representa um desejo antigo do artista gaúcho de apresentar um espetáculo com foco na relação direta entre artista e plateia.

"É uma turnê de voz, violão e público, com a música na forma mais pura", afirma ele. As sessões da turnê são limitadas e ocorrerão em paralelo aos shows do álbum "As Pequenas Grandes Coisas", lançado em 2025.

Em "Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês", Vitor Kley incorpora um elemento importante da carreira: o violão. Esse instrumento, característico de sua identidade artística, define o ponto principal da nova turnê, que também tem espaço para o gaúcho apresentar composições ao piano.

Os ingressos para o show no Teatro RioMar Recife custam a partir de R$ 72 pelo site Uhuu. Essa turnê de Kley também está confirmada em mais de dez datas no Brasil e na Europa, como Amsterdã, Belo Horizonte, Londres, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

''Quero muito contar com a presença do público, porque percebo que esse é um formato bastante aguardado. Nas redes sociais, os vídeos em que apareço tocando violão ou piano, de forma mais simples e direta, sempre geram uma conexão muito forte. Isso mostra como a música, em sua essência, chega de maneira intensa às pessoas'', expressa o cantor e compositor.

Quem for ao show vai encontrar um reportório de Vitor Kley com releituras de sucessos da carreira, além de explorar faixas menos frequentes em apresentações com a banda. O gaúcho também leva ao palco composições feitas para outros artistas, percorrendo sua trajetória como autor. "Era algo que estava sendo esperado há muito tempo. Agora chegou a hora", celebra Vitor.

SERVIÇO

Vitor Kley - turnê "Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês"

Quando: 29 de novembro, 20h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos: a partir de R$ 72 pelo site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

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