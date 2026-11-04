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MÚSICA Vitor Kley traz show de voz e violão ao Recife em novembro Cantor se apresenta turnê "Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês" no próximo dia 29, no Teatro RioMar Recife

O cantor e compositor Vitor Kley chega ao Recife no dia 29 de novembro com a turnê “Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês”.



A apresentação será às 20h, no Teatro RioMar Recife, e propõe um formato mais intimista, com foco na voz e nos instrumentos, aproximando o artista do público.

O projeto surgiu de um desejo antigo de Vitor, que buscava levar aos palcos um espetáculo centrado nas composições e na relação direta com a plateia.



Diferentemente das apresentações com banda, a turnê tem o violão como elemento principal e também reserva espaço para momentos ao piano.

Informalidade

O show pretende reproduzir a atmosfera de uma apresentação mais informal, retornando aos arranjos simples e abrindo espaço para a espontaneidade, que marcaram seu início de carreira.



Segundo o cantor, esse retorno também contribuiu para a realização do projeto.

“Quero muito contar com a presença do público, porque percebo que esse é um formato bastante aguardado. Nas redes sociais, os vídeos em que apareço tocando violão ou piano, de forma mais simples e direta, sempre geram uma conexão muito forte. Isso mostra como a música, em sua essência, chega de maneira intensa às pessoas”, destaca.

Repertório

O repertório reúne novas versões de músicas conhecidas do público, além de canções menos frequentes nos shows com banda.



A apresentação também inclui composições escritas por Vitor Kley para outros artistas, ampliando o panorama de sua trajetória como compositor.

Com mais de dez datas confirmadas no Brasil e na Europa, a turnê passa por cidades como Londres, Amsterdã, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.



Os shows acontecem paralelamente à agenda da turnê do álbum “As Pequenas Grandes Coisas”.

Serviço

Vitor Kley – "Sozinho e Bem Acompanhado: Voz, Violão e Vocês"

Quando: domingo, 29 de novembro, às 20h

Onde: Teatro RioMar Recife - Avenida República do Líbano, 251, Pina

Ingressos: a partir de R$ 72, no site Uhuu.com

Informações: @teatroriomarrecife

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