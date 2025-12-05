Sex, 05 de Dezembro

DISCO

Vitória do Pife lança "Sem Pergaminho", seu primeiro álbum

Composto por 14 faixas, o disco une a tradição e a modernidade do pífano

Vitória do Pife lança seu primeiro álbumVitória do Pife lança seu primeiro álbum - Foto: Daniel Leite/Divulgação

O primeiro álbum de Vitória do Pife, intitulado “Sem Pergaminho”, chega às plataformas de música nesta segunda-feira (8). Composto por 14 faixas, o disco explora a tradição e a modernidade do pífano.

Com canções inéditas e autorais, o registro evidencia as influências da artista, sua vivência religiosa com a Jurema Sagrada e a união entre a tradição e a renovação. O trabalho conta com participações de Siba, Mestre Anderson Miguel, Renata Rosa, Rosberg Adonay, Bella Kahun e a Banda de Pífanos Caruaru Camaleão.
 

A banda que acompanha Vitória é formada por Wallisson Santana no baixo, Wagner Santos e Danilo Felipe na percussão e bateria, e Valdemar Neto na guitarra e no violão de sete cordas. A direção musical e os arranjos são de Gabriel Bezerra e Vitoria do Pife, com produção executiva de Cecília Távora, captação do Studio di Fagner e mix e master de Leo D.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

