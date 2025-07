A- A+

REALITY Vitória faz sobremesa polêmica com vinagre de caju e é eliminada do "MasterChef Brasil" Empreendedora paranaense encarou a berlinda com aliada no jogo e acabou levando a pior

A jornada de Vitória no MasterChef Brasil chegou ao fim na noite dessa terça-feira (15).

No desafio com fermentados, a participante decidiu apostar em uma sobremesa polêmica: verrine de frutas vermelhas com vinagre de caju e creme de iogurte.

Mas, segundo Helena Rizzo e Henrique Fogaça, faltou dulçor e mais complexidade na criação.

Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, a competidora lamentou o fato de ter ido para berlinda ao lado de Leonela, com quem desenvolveu fortes laços durante a disputa.

“Estou abalada. Conseguimos construir uma amizade de verdade, então ter passado por isso foi muito difícil. Ela é meu porto seguro”, desabafou.

Líder do time vencedor da primeira prova, Guilherme selecionou o item com o qual cada um iria cozinhar.

Para a empreendedora, o colega não teve a intenção de prejudicá-la. “Acho que ele quis ajudar, mas eu não soube trabalhar o ingrediente”, assumiu.

“Foi arriscado preparar esta receita nesta fase, tanto que tentei dar uma enxugada nos processos justamente por esta razão”.

Apesar ter ficado triste com o resultado, a jovem considera o saldo positivo. “O MasterChef abriu os meus olhos para um mundo da gastronomia que eu não enxergava”, explicou.

Agora, a paranaense quer seguir se dedicando à profissão. “Pretendo continuar investindo nesse sonho, poder fazer um curso de confeitaria, me aprofundar na área e me posicionar como uma especialista no assunto”, concluiu.

Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health.

O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, com reprise aos domingos, às 16h, na tela da Band em simulcast no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

