"Vitória", filme protagonizado por Fernanda Montenegro, ganha data de estreia; confira

O novo filme estrelado por Fernanda Montenegro, única atriz brasileira indicada ao Oscar, já tem data de estreia. Com cenas gravadas em Pernambuco, “Vitória” chega aos cinemas no dia 15 de agosto.

Esse foi o último trabalho realizado por Breno Silveira, que assinou a produção com Andrucha Waddington, diretor do longa-metragem. O cineasta participava de gravações do filme em Vicência, na Zona da Mata Norte do Estado, quando sofreu um infarto fulminante e morreu, em 2022.

Com roteiro de Paula Fiúza, o filme é baseado no livro “Dona Vitória da Paz”, do jornalista Fábio Gusmão. A obra conta a história real de uma aposentada alagoana que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro.



Primeiro filme original do Globoplay, “Vitória” chega primeiro às salas de cinema. A produção é da Conspiração, em coprodução com MyMama Entertainment e Globoplay, com distribuição da Sony Pictures.



