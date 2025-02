A- A+

Big Brother Brasil Vitória Strada completa quebra-cabeça e saí do quarto Barrado no Baile A sister foi indicada pela líder Eva e só poderia sair do quarto se montasse o jogo de 300 peças. Após de 3 horas, Vitória completou o quebra-cabeça e participou da festa do líder

Durante a madrugada desta quinta (20), a participante do BBB 25 Vitória Strada completou o quebra-cabeça no quarto Barrado no Baile e conseguiu voltar para a casa, participando da festa do líder.

A sister conseguiu completar o jogo após 3 horas, organizando as 300 peças.

"Basicamente, o quebra-cabeça todo tinha vermelho, azul, e a cor da pele dela. Só. Aí, eu comecei a separar o vermelho, depois o vermelho nos tons diferentes, aí, o azul...", explicou Vitória Strada para os brothers na festa.

Na noite de quarta (19), a líder Eva escolheu Vitória Strada para ser barrada da festa do líder, ficando no quarto do Barrado no Baile até que completasse o quebra-cabeça.

