Em anúncio publicado no Instagram, nesta quarta-feira (5), a atriz Vitória Strada noticiou aos seguidores que não está mais junto à produtora Marcella Rica, com quem mantinha um relacionamento há pelo menos quatro anos.



Na postagem, Vitória assegurou que ambas seguem como amigas e, dessa forma, poderão eventualmente ser vistas juntas em companhia de amigos que têm em comum.



Sob o título "Esse é um post sobre amor", a atriz ressaltou também que o amor vivido ao lado de Marcella foi lindo e que despertou nas pessoas que as rodeiam, uma onda gogante de afeto, escuta e respeito.

"Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito".









Quatro anos de namoro

Há pelo menos três semanas, Marcella Rica havia postado, também no Instagram, uma foto ao lado da namorada, em celebração a quatro anos de relacionamento.



Na publicação, a produtora falou sobre "seguir olhando pro sol juntas, celebrando o amor", desejando à namorada um "feliz dia do amor", finalizando com "uma vida só é muito pouco".

Na ocasião, ambas pareciam geograficamente distantes. Como resposta à postagem, Vitória afirmou que já, já estaria ao lado de Marcella, para em seguida declarar: "eu te amo tanto".





Solidariedade de famosos

Em resposta à publicação que anunciou o término do namoro, seguidores e nomes famosos da televisão demonstraram solidariedade a ambas, em meio a lamentações pelo fim do relacionamento.



"Muito amor por vocês. Sejam felizes sempre", escreveu a atriz e ex-BBB Bruna Griphao. Já a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil afirmou ter muito amor por ambas e com emoji, demonstrou tristeza pela notícia.



As atrizes Juliana Paes, Pérola Faria, Juliana Paiva e Fernanda Paes Leme também responderam à postagem.

