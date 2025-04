A- A+

BBB 25 Vitória Strada vence prova e é a nova Líder do BBB 25; veja indicados para o Na Mira do Líder Esta foi a 13ª Prova do Líder desta edição do reality show, que entra novamente em Modo Turbo nesta semana

Na noite desta quinta-feira (3), o recém-formado Top 10 do Big Brother Brasil 25 disputou a 13ª Prova do Líder, com exceção de Vinícius, vetado por Maike. A liderança da semana foi conquistada por Vitória Strada, que colocou João Gabriel, João Pedro e Renata no Na Mira do Líder.

Modo Turbo

O programa entra novamente no Modo Turbo, com Prova do Anjo (autoimune) e uma nova formação de uma Paredão triplo nesta sexta-feira (4). A berlinda será formada pela indicação do Líder, pelo participante mais votado da casa e pela pessoa escolhida por Delma e Maike, como consequência da prova desta quinta (3).

A eliminação do décimo quinto brother acontece no próximo domingo (6), juntamente com a disputa de uma nova Prova do Líder e a formação do 14° Paredão.

Prova do Líder

A prova envolvia memória e agilidade, com cada competidor em seu próprio closet, precisando reproduzir roupas, calçados e acessórios. Os jogadores deveriam observar as vitrines com três modelos e, dentro do quadro, montar as peças imantadas de acordo com cada look.

Os nove participantes foram divididos em três grupos e quem montasse os looks em menor tempo em cada etapa classificatória garantia um lugar na final. A primeira bateria, entre Delma, João Pedro e Guilherme, foi vencida pela pernambucana após os seus dois concorrentes terem sido desclassificados.

Na segunda bateria, Vitória Strada superou Daniele Hypolito e João Gabriel. No último grupo, Renata e Diego Hypolito foram desclassificados e Maike avançou para a fase final.



A etapa final da Prova do Líder, disputada acirradamente entre Delma, Vitória Strada e Maike, foi vencida pela atriz porto-alegrense.

VIP e Xepa

Com a sua segunda liderança, além do privilégio do quarto exclusivo, Vitória escolheu para o VIP Daniele e Diego Hypolito, deixando os demais participantes na Xepa. Ela também vai poder vetar uma pessoa na próxima Prova do Líder.

