A- A+

TELEVISÃO Vitrine revela bastidores dos 40 anos do Roda Viva e revisita história da Mostra de SP Edição deste domingo reúne depoimentos de Tony Ramos e Ernesto Paglia, investiga a publicidade direcionada nas redes e resgata momentos marcantes do festival de cinema paulista

A comemoração das quatro décadas do Roda Viva é um dos destaques do Vitrine deste domingo (18).

Com apresentação de Laíze Câmara, a atração da TV Cultura mostra os preparativos para a edição especial do tradicional programa de entrevistas, incluindo os detalhes da produção e a movimentação nos bastidores antes do início da gravação. O conteúdo inédito será exibido às 19h.

Entre os entrevistados está o ator Tony Ramos, presença confirmada na edição comemorativa. Mesmo com uma carreira consolidada diante das câmeras, ele compartilha suas impressões sobre a experiência de participar do programa.

O jornalista Ernesto Paglia, atual apresentador do Roda Viva, também fala sobre a responsabilidade de mediar os debates e a satisfação de integrar a história da atração.

A reportagem ouve ainda Rodolpho Gamberini, responsável pela apresentação da estreia do programa, em 29 de setembro de 1986. De volta à bancada para celebrar a data, o jornalista recorda o período inicial da produção.

Marília Assef, diretora de Jornalismo da TV Cultura, detalha a concepção do especial e analisa os elementos que sustentam a importância do Roda Viva no cenário jornalístico brasileiro após 40 anos. A edição traz também depoimentos de profissionais envolvidos no projeto e registros históricos.

Outro tema abordado pelo Vitrine é a impressão de que os celulares captam conversas para direcionar anúncios.

O programa explica como informações acumuladas durante a navegação na internet – de pesquisas e interações a hábitos de consumo – alimentam sistemas capazes de identificar preferências e sugerir produtos e serviços, criando a sensação de que a publicidade aparece logo após um assunto ser mencionado.

A edição também recupera a memória da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que celebra sua 50ª edição. A partir de imagens preservadas no arquivo da TV Cultura, o programa percorre diferentes momentos do evento, com entrevistas, encontros e registros que evidenciam a relação histórica da emissora com o festival e seu papel na divulgação da produção cinematográfica.

Veja também