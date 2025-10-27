A- A+

TIROS Vittor Fernando e Gabriel Fuentes têm carro alvejado em tentativa de assalto no Rio de Janeiro Segundo a equipe de comunicação dos atores, eles receberam atendimento médico e estão fora de perigo

O influenciador Vittor Fernando e o namorado, o ator Gabriel Fuentes, escaparam de uma perseguição a tiros. Na última sexta-feira (24), o carro onde o casal estava foi alvejado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.

Vittor e Gabriel estavam voltando para São Paulo, onde residem, quando pararam para fazer um lanche. Um homem armado se aproximou e efetuou vários disparos contra o veículo. As vítimas conseguiram dirigir até um posto de gasolina para pedir ajuda.



Nesta segunda-feira (27), a equipe de comunicação dos artistas confirmou o caso e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde dele. Segundo a nota publicada nas redes sociais, eles “receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico”.

Vittor Fernando e Gabriel Fuentes assumiram o relacionamento no começo de 2025. Vittor é conhecido pelos vídeos no Tik Tok, com mais de 11 milhões de seguidores na rede social. Já Gabriel participou de novelas como “Malhação: Vidas Brasileiras” e “Nos Tempos do Imperador”.

