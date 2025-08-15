A- A+

ESTADOS UNIDOS Viúva de Elvis Presley rebate processo milionário que a acusa de "orquestrar" morte da filha Priscilla Presley nega ter desligado aparelhos de Lisa Marie para controlar herança do músico, morto em 1977

A viúva de Elvis Presley, Priscilla Presley, de 80 anos, respondeu a um processo de US$ 50 milhões que a acusa de ter desligado os aparelhos que mantinham a vida da filha, Lisa Marie Presley, em 2023, para retomar o controle da herança do cantor e da mansão Graceland. No Brasil, com a cotação atual do dólar, o valor corresponde a cerca de R$ 270,5 milhões.

Segundo o site britânico Daily Mail, ação, movida pelos ex-sócios Brigitte Kruse e Kevin Fialko, afirma que Priscilla teria "orquestrado" um esquema para enganá-los e explorado a morte da filha, ocorrida dois dias após comparecerem juntas ao Globo de Ouro. Em comunicado ao Mail, a defesa classificou as acusações como "vergonhosas, absurdas e infundadas".

De acordo com o o processo, Lisa Marie havia indicado em seu testamento que desejava manter a vida prolongada "o máximo possível" em caso de decisões médicas críticas. Os autores alegam que Priscilla ignorou a orientação e interrompeu o suporte à vida poucas horas após a internação da filha, antes que a neta Riley Keough pudesse chegar ao hospital.





O documento ainda sustenta que, pouco antes da morte de Lisa Marie, ela pretendia remover a mãe como única administradora de seu fundo fiduciário e processá-la. Após o falecimento, Priscilla teria dito: "Sou a rainha. Estou no comando de Graceland".

Duas semanas depois, ela contestou judicialmente a validade de uma alteração feita em 2016 no testamento da filha, que transferia a administração do fundo para Riley Keough e Benjamin Keough, já falecido. O caso foi encerrado com um acordo cinco meses depois.

Kruse e Fialko afirmam que trabalharam para reestruturar as finanças de Priscilla, aumentar seus ganhos em eventos e negociar acordos que somariam milhões de dólares. Eles alegam também que foram demitidos pouco antes da conclusão de um acordo de US$ 2,4 milhões (pouco mais de R$ 12 milhões) para a atriz e um outro, de valor milionário, para seu filho Navarone Garibaldi, e que nunca receberam pelo trabalho.

O advogado de Priscilla, Marty Singer, disse que o processo é uma tentativa "maliciosa" de atacar a reputação de uma mãe enlutada. Ele afirma que Priscilla já havia processado os autores por abuso financeiro contra idosos, acusando-os de tentar obter controle sobre sua imagem e nome de forma permanente.

Os autores pedem mais de US$ 50 milhões em indenizações, além de uma ordem judicial que impeça Priscilla de usar seu nome, imagem ou semelhança fora de estruturas corporativas previamente acordadas.

A neta Riley Keough declarou, por meio de nota, que apoia "cem por cento" a avó e considera o processo "uma tentativa vil" de destruir sua vida.

