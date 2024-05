Viúva de George Harrison inaugura placa em homenagem ao Beatle em sua casa de infância, em Liverpool

A- A+

A casa em que George Harrison passou sua infância, na rua Arnold Grove, número 12, em Wavertree, bairro no subúrbio de Liverpool, ganhou uma placa comemorativa ao eterno membro dos Beatles, falecido em 2001, aos 58 anos.

A cerimônia contou com a presença de Olivia Harrison, viúva do guitarrista, que comemorou a lembrança.

"Este reconhecimento da placa azul do local de nascimento de George é uma fonte de orgulho familiar para todos os Harrisons, e algo que nenhum de nós, principalmente George, jamais teria previsto. Muito de quem George era veio de ter nascido e passado seus primeiros anos em Arnold Grove, nº 12, inegavelmente uma parte de quem George era. Ele deixou uma pegada neste mundo, neste país, nesta cidade e nesta rua", disse Olivia em post no Instagram.

O tributo contou ainda com a presença do ministro da cultura britânico, Stephen Parkinson.

George viveu no local de seu nascimento, em fevereiro de 1943, até completar sete anos. Em seu livro de memórias, o músico escreveu: "Aquela casa era ok, muito agradável sendo pequena e sempre fazia sol no verão".

