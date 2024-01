Viúva de Johnny Ramone processa Netflix para impedir cinebiografia

Linda Ramone, viúva de Johnny Ramone, entrou com um processo para impedir que a cinebiografia "I Slept With Joey Ramone", da Netflix, seja produzida. O ator Pete Davidson está escalado para interpretar o vocalista da banda de punk Ramones.

De acordo com a Billboard, o processo não está sendo movido contra a o serviço de streaming, mas sim contra o irmão de Joey Ramone, Mickey Leigh, autor do livro que inspira o filme. "Deixar que Mickey Leigh seja responsável por contar, sozinho, a história dos Ramones, seria uma injustiça ao grupo e ao seu legado", justifica o processo.

Desde o início os anos 2000, quando Mickey e Linda se tornaram administradores dos legados de Johnny e Joey, respectivamente, os dois se envolvem em conflitos. Mickey moveu um processo contra Linda em 2018, alegando que a viúva estava "utilizando o nome dos Ramones inapropriadamente em diversos projetos".

Na ocasião, o juiz favoreceu Mickey, mas criticou as batalhas judiciais entre os dois: "Eles deixam que seus egos se sobreponham às suas obrigações", explicou.

Linda Ramone alega que mesmo que a cinebiografia seja focada na historia de Mickey e Joey, o filme não deve ser produzido sem a sua autorização, já que I Slept With Joey Ramone também aborda a convivência entre o vocalista e o guitarrista da banda punk.

Os advogados de Linda acusam a produção do filme de procurar maneiras de criar o longa metragem sem precisar da aprovação da viúva, incluindo a possibilidade de regravar clássicos dos Ramones para serem usados na cinebiografia.

O filme ainda está em estágio inicial de desenvolvimento pela Netflix.