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LUTO Viúva de Rick, da dupla com Renner, faz primeira publicação após morte do cantor Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu após um acidente de helicóptero em Santa Catarina

A mulher de Rick, da dupla com Renner, publicou uma homenagem ao cantor na manhã desta quarta-feira, um dia depois da confirmação da morte do artista, que estava desaparecido após um acidente de helicóptero em Santa Catarina. O relacionamento de Geralda Helena com Rick tinha 42 anos.



Na mensagem, ela relembrou o início do relacionamento, ainda na adolescência, a família construída pelo casal e a dificuldade de imaginar a vida sem o marido.

"Como eu me despeço de você depois de 42 anos? Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro", começou Geralda no texto publicado em seu perfil no Instagram.

"Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você", escreveu.



Quem é Geralda Helena

Lá se vão mais de quatro décadas desde que Geralda Helena se encantou com Geraldo Antônio, nome de batismo do cantor Rick.

À época, o jovem cantor participava de shows da dupla Sereno & Serenata, junto da irmã Dalva, em Brasília, com o objetivo de ajudar financeiramente a família, às voltas com a pobreza após deixar o Tocantins em busca de oportunidades no Distrito Federal. No início improvisado da carreira, muito antes da fama, o artista acabou encontrando um grande amor na pele de uma mulher com o mesmo nome que o seu.





Quem se enamorou primeiro foi Geralda. Em entrevista à revista "Caras", em 2010, a influenciadora digital contou que sentiu "amor à primeira vista" quando assistiu a um show de Rick (ou, melhor, Geraldo Antônio, como ele se apresentava naquele período) numa casa noturna de Brasília.



Do relacionamento, nasceram Mônica, de 40 anos, e Victor Henrique, de 38. Em entrevistas, Rick costumava exaltar o convívio estreito com filhos e a mulher, a despeito das viagens constantes em função do trabalho como cantor.

"Um ser humano sem família é um corpo sem alma. Nasci numa família coesa e transferi isso para o clã que formei. Apesar de ser fisicamente ausente, por estar viajando o tempo todo, nunca deixei que sentissem minha falta. Somos amigos e confidentes e, com a proximidade de idade com as crianças, vivemos no mesmo universo, o que facilita a relação. E descobri na Gê uma parceira, esposa, amante e excelente mãe", afirmou o sertanejo à "Caras", há 16 anos.

Geralda credita ao sentimento pelo marido a longevidade da relação, inclusive nos períodos de instabilidade financeira que antecederam o sucesso de Rick. Na mesma entrevista, ela repassou as dificuldades enfrentadas a dois, até que ambos conquistassem uma vida confortável.

"O amor é o segredo. Porque para suportar tudo o que a gente passou, tem de amar muito e acreditar em Deus. Vibro com o sucesso da carreira do Rick e tenho confiança de sobra nele", disse ela, na mesma entrevista.

À revista, Rick contou que os dois chegaram a passar fome quando um problema de voz o deixou cinco meses sem cantar. Geralda, ao relembrar aquele período, afirmou que jamais teve receio de permanecer ao lado do artista: "Podia estar com ele embaixo de uma ponte que estaria segura".

Depois de cerca de três décadas juntos, Rick e Geralda decidiram celebrar também no religioso a relação que já mantinham havia anos. Em março de 2015, eles se casaram na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo. A cerimônia foi conduzida pelo padre Fábio de Melo e reuniu nomes como Daniel, Chitãozinho e Zilu Camargo, uma das madrinhas.



A ocasião teve ainda uma declaração musical do sertanejo. Rick compôs especialmente para Geralda a canção "Perfeição", apresentada durante a celebração. Emocionada antes de entrar na igreja, ela contou que realizar o casamento naquele santuário era um desejo antigo. Àquela altura, os dois já tinham filhos e netos.

Renner compartilhou homenagem de artista mirim

O parceiro de dupla, Renner, também fez a primeira publicação nas redes sociais após a morte do parceiro na madrugada desta quarta-feira. O artista compartilhou um vídeo da cantora mirim Gigica Prado, que aparece chorando ao lamentar a morte de Rick e recorda um momento em que foi recebida por ele no palco.

No vídeo, Gigica conta que ficou triste com a morte de Rick e diz que o cantor "foi morar com o Papai do Céu". Em seguida, relembra o encontro entre os dois durante uma apresentação.

— Tio Rick, você me recebeu lá no palco, me chamou pra dançar, e agora você foi morar com o Papai do Céu.



Ao fim da gravação, a menina deixa uma mensagem para Rick e também fala diretamente com Renner.

— Beijo, te amo. Todo mundo vai sentir falta de você. Tio Renner, fica bem, te amo, tô com saudade, beijo — diz a menina.

A publicação de Renner ocorre após a confirmação da morte de Rick, que morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. A aeronave caiu na Serra Catarinense e deixou cinco mortos.

Acidente e vítimas

O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra.

Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Força Aérea Brasileira participaram das buscas pela aeronave. Os destroços foram localizados em uma área rural de Urubici.

Também morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e os profissionais responsáveis pela condução da aeronave, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Trajetória da dupla

Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, formava com Renner, Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas conhecidas da música sertaneja brasileira. Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria em 1986.

Ao longo de quatro décadas, Rick e Renner lançaram sucessos como "Ela é Demais", "Muleca" e "Só Pensando em Você". A dupla passou por períodos de separação e retorno e voltou a trabalhar junta em 2018, depois de projetos individuais.

Em 2026, os dois completaram 40 anos de trajetória juntos.

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