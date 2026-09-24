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Luto Viúva de Rick reproduz mensagem religiosa no dia do velório do cantor em Sorocaba: 'Jesus chorou' Geralda Helena compartilha trecho do Evangelho de João; despedida ocorre em cerimônia fechada, com sepultamento previsto para as 17h

A influenciadora digital Geralda Helena, viúva de Rick, da dupla Rick e Renner, voltou a recorrer à fé nesta quinta-feira (24), dia do velório do cantor sertanejo em Sorocaba, no interior de São Paulo. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma vídeo religioso acompanhado da referência ao versículo João 11:35, da Bíblia, e de uma frase curta: "Jesus chorou".

A passagem bíblica citada por Geralda integra o episódio da morte de Lázaro, narrado no Evangelho de João. No vídeo repostado pela viúva, uma representação de Jesus aparece emocionada, em diálogo com o Apóstolo João. "Eu tô tão triste. Minha alma tá profundamente triste, em uma tristeza mortal".

A publicação foi feita na manhã em que familiares e amigos começaram a se reunir para a despedida de Rick. O velório teve início às 8h no Jardim Cemitério Pax, em Sorocaba (SP), e é restrito a pessoas próximas do artista. O sepultamento está previsto para as 17h, também em cerimônia fechada.

Entre os presentes estão os cantores Altair e Alexandre, que foram fotografados na chegada ao cemitério, além de Marcos Nascimento, empresário e genro de Rick.

História de amor de 42 anos

Geralda e Rick estavam juntos havia 42 anos. Na quarta-feira (23), um dia depois da confirmação da morte do marido, ela já havia publicado uma longa mensagem de despedida nas redes sociais. "Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei", escreveu. Em outro trecho, afirmou não saber como seria seguir a vida sem o cantor.

A viúva estava nos Estados Unidos quando soube do desaparecimento do helicóptero em que Rick viajava. O casal morava em Orlando. Geralda embarcou de volta para o Brasil na terça-feira (22), ainda durante as buscas, e seguiu para Sorocaba após chegar ao país.

O que aconteceu com Rick?

Rick, de 59 anos, morreu no acidente com um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim e levava cinco pessoas. Além do sertanejo, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Não houve sobreviventes.

Os destroços foram encontrados na terça-feira (22), após uma operação de buscas iniciada no dia anterior. Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina participaram dos trabalhos em uma região de difícil acesso na Serra.

Batizado de Geraldo Antônio de Carvalho, Rick construiu ao lado de Renner uma das duplas de destaque do sertanejo a partir dos anos 1980. Entre os sucessos da parceria estão "Ela é demais", "Nos bares da cidade", "Filha" e "Nóis tropica, mas não cai". Ele deixa Geralda, os filhos Mônica e Victor Henrique e quatro netos.

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