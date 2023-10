A- A+

TELEVISÃO Viúva do criador de 'Chaves' quebra silêncio sobre apagão da série na TV: 'Não fui eu que disse não' Florinda Meza, que interpretava a personagem Dona Florinda, trava disputa nos bastidores com os filhos de Bolaños

A atriz Florinda Meza, famosa no Brasil por interpretar a personagem Dona Florinda no seriado "Chaves", quebrou o silêncio sobre o sumiço do programa na televisão e no streaming, no mundo todo, desde 2020. Meza é viúva de Roberto Gomez Bolaños, a cabeça por trás do universo de "Chaves", de "Chapolin Colorado" e de outros programas que fizeram estrondoso sucesso no México e em toda a América Latina. Nesta terça-feira (10), ela postou um vídeo no YouTube onde dá uma declaração sobre o "apagão" das séries no mundo todo.

Entenda o caso

Desde 31 de julho de 2020, não é possível assistir a nenhum episódio de "Chaves" ou de "Chapolin", seja na televisão, no streaming ou no YouTube. O motivo é uma disputa entre a emissora mexicana Televisa, dona das fitas dos episódios, e o Grupo Chespirito, comandado por Roberto Gómez Fernández, que detém os direitos autorais da obra. Fernández, que é filho de Roberto Gomez Bolaños, ainda não teria chegado a um acordo com a Televisa.

O fato é que Florinda Meza, de alguma maneira, se julga peça importante no tabuleiro das negociações. No ano passado, ela foi ao Twitter lamentar a ausência dos seriados na televisão e sua postagem gerarou repercussão entre os fãs das séries. "Meu coração está triste, porque a série do "Chaves" não é exibida nas TVs do mundo, tão necessitadas de risos e alegrias", escreveu a atriz. O post gerou 22 mil curtidas e muitos comentários. Um, mais provocativo, dizia que ela "quer dinheiro". Meza rebateu: "Ao contrário, estou gastando meu dinheiro em uma batalha legal para que se respeite a vontade de meu Rober e os programas voltem às telas".

Em entrevista ao GLOBO, no ano passado, Roberto Gómez Fernández afirmou que, "felizmente", havia "uma vontade de ambos os lados para chegar a um acordo", se referindo ao Grupo Chespirito e à Televisa. Mas reforçou as diferenças que ainda existiam:

"Minha família e eu simplesmente não concordamos com a Televisa na questão dos direitos de transmissão dos programas. Como qualquer negociação, cada parte tem uma posição diferente", disse o herdeiro de Bolaños.

Quando questionado sobre qual "batalha judicial" sua ex-madrasta se referia, Roberto Fernádez foi sucinto: "Eu ignoro". O executivo disse que Meza não participa e nunca participou das negociações com a Televisa e que sua relação com a atriz não era "muito próxima".

O climão entre Florinda Meza e os seis filhos de Roberto Bolaños, frutos de seu primeiro casamento, não é novidade. As tensões se arrastam desde que Bolaños se separou de Graciela Fernández, em 1977, para assumir um romance com Florinda, levantando rumores de que eles já se relacionavam às escondidas.

