A- A+

NOVELA Viúvo de Gilberto Braga critica remake de "Vale Tudo" e cita falta de "intimidade intelectual" Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, reprovou versão da autora Manuela Dias

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga (1945-2021), se manifestou publicamente pela primeira vez nesta quarta, 1, sobre o remake de Vale Tudo.

Ele criticou a autora Manuela Dias, responsável pela nova versão do folhetim da Globo - escrito originalmente por Braga em parceria com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004).



"Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga", escreveu Moura nas redes sociais, compartilhando uma logo da nova versão bloqueada com um emoji de X.

Vale Tudo foi exibida originalmente em 1988 e é um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira.

O remake da novela celebra os 60 anos da Globo. A novela chega ao fim no dia 17 de outubro.

Veja também