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RELACIONAMENTO NOVO? Viúvo de Rita Lee, Roberto Carvalho posta nova foto com Lilibeth Monteiro, ex de Collor Embora não tenham confirmado publicamente um relacionamento, fotos, comentários e interações recentes nas redes sociais geraram rumores de romance entre os dois

Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, compartilhou mais uma foto ao lado de Lilibeth Monteiro. Desta vez, os dois estiveram juntos na festa de Lucinha Araújo, socialite e mãe de Cazuza. O evento ocorreu no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro, na noite do sábado.



Embora não tenham confirmado publicamente um relacionamento, fotos, comentários e interações recentes nas redes sociais geraram rumores de romance entre os dois.



Recentemente, Lilibeth chegou a comentar "está muito gato" em uma das fotos de Carvalho, que publicou um encontro entre os dois em Paris há cerca de um mês, por exemplo.

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Caso o relacionamento seja confirmado, seria a primeira vez em que Roberto de Carvalho assume um romance desde a morte de Rita Lee, em 2023.



Quem é Lilibeth Monteiro

A empresária é vice-presidente do grupo Monteiro Aranha e foi casada com Fernando Collor de Mello de 1975 ao início dos anos 1980, antes de ele assumir a Presidência da República, em 1990.



Lilibeth ainda se casou com o banqueiro Aldo Floris, o cineasta Euclydes Marinho e o modelo Walter Rosa. Caso o relacionamento seja confirmado, seria a primeira vez em que Roberto de Carvalho assume um romance desde a morte de Rita Lee, em 2023.A empresária é vice-presidente do grupo Monteiro Aranha e foi casada com Fernando Collor de Mello de 1975 ao início dos anos 1980, antes de ele assumir a Presidência da República, em 1990.Lilibeth ainda se casou com o banqueiro Aldo Floris, o cineasta Euclydes Marinho e o modelo Walter Rosa.

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