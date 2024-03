A- A+

São João "Viva a nossa arte": São João de Petrolina faz tributo à cultura do Vale do São Francisco A Prefeitura de Petrolina desenvolveu uma série de ações para colocar holofotes sobre os talentos locais, os estilos e características que formaram a identidade cultural do município

Região rica em tradições, folclore e manifestações culturais, o Vale do São Francisco é marcado pela diversidade. No epicentro dessa efervescência cultural está Petrolina, maior município da região, que no São João atrai milhares de pessoas dos quatro cantos do Brasil e é amplamente mostrada pela mídia nacional.



Na edição junina deste ano, a prefeitura municipal decidiu aproveitar o evento para prestar uma homenagem aos produtores de cultura em suas diversas representações. O objetivo é utilizar a festa para promover o segmento cultural e estimular a população a abraçar suas raízes e valores.

Com o tema “Viva a nossa arte”, a Prefeitura de Petrolina desenvolveu uma série de ações para colocar holofotes sobre os talentos locais, os estilos e características que formaram a identidade cultural do município banhado pelo Rio São Francisco. Uma ampla divulgação foi iniciada, tendo como protagonistas artesãos, artistas plásticos, músicos e outros produtores de cultura do Vale do São Francisco.

Toda a decoração do evento e a identidade visual das peças de comunicação trazem elementos culturais da cidade: carrancas, renda, xilogravura, couro, barro entre outros detalhes. Nos primeiros vídeos de divulgação da festa, a Coordenadoria de Comunicação investiu em nomes da cena cultural local, a exemplo dos escultores Vando da Carranca e Carina Lacerda; os artistas plásticos Hugo Melo e Carla Rocha; e a chef de cozinha Jucilene Melo para anunciar as atrações juninas, ao mesmo tempo que contam suas trajetórias e um pouco de como produzem cultura em Petrolina.

No lançamento da programação do ciclo junino, a festa comandada pelo prefeito Simão Durando teve uma exposição de artistas locais, quadrilhas juninas de bairros petrolinenses, comidas típicas e decoração com traços da região. A festa de divulgação ofertou ainda apresentações de cantores com raízes no Vale do São Francisco, a exemplo de João Gomes, Iguinho & Lulinha, Tarcisio do Acordeon, Mari & Rayane, Keu Dantas, Elisson Castro, Edenio Lima e Vitor Fernandes.

Uma ampla campanha na TV, rádios, redes sociais, blogs somada a outras ações trará à tona mais histórias, artesanato, canções, pinturas e outras expressões para celebrar a arte e a gente da “Terra dos Impossíveis”. Além disso, toda a programação do ciclo junino levará ao palco dezenas de artistas locais nos 3 meses de eventos culturais, que iniciam na Exporajada (19 de abril) e encerram com a tradicional Missa do Vaqueiro, em 30 de junho.

O prefeito Simão Durando acredita que, ao final do São João, tanto a população local quanto os turistas, sairão encantados com a riqueza cultural produzida às margens do “Velho Chico”.



“Viva a nossa arte é um conceito que definimos como tema para mostrar e valorizar o artesão, os cantores, os artistas, a costureira, os bailarinos das quadrilhas, o vaqueiro que faz a toada, as cozinheiras que fazem a cambraia. Enfim, dar luz a nossa gente e para a nossa identidade cultural é a ideia principal. Qual momento melhor que o São João de Petrolina para mostrar a milhares de pessoas como nossas tradições são bonitas, ricas e diversas? Por isso, como apaixonado por nossa cultura, não tive dúvidas em fazer do São João um grande tributo a nossa arte e a quem moldou a cultura e os hábitos de Petrolina”, explica o prefeito.

O secretário executivo de Cultura, Cássio Lucena, explica o impacto para o segmento artístico a proposta da prefeitura de promover a cena cultural local durante o ápice das festividades nordestinas.



“É muito importante ter o tema do São João, ‘Viva a nossa arte’, como ideia central, até porque a gente sabe que o São João movimenta toda uma cadeia criativa cultural, sim, como nas costureiras, nos aderecistas, nos bailarinos, nos coreógrafos, nos cenógrafos, nos pintores, nos artistas visuais, os compositores, músicos, ou seja, muitos aspectos culturais e artigos são envolvidos no fazer do São João. Então, a gente como Secretaria Executiva de Cultura e como artistas que pensam no São João, temos o sentimento de contemplação e agradecimento”, resume o secretário que tem participado ativamente no projeto conceitual do evento.

