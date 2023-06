Viva Cinemateca vai revitalizar acervo e percorrer o país com programação itinerante; confira

A- A+

Pouco mais de um ano após a reabertura da Cinemateca Brasileira, processo de reconstrução liderado pela organização social Sociedade Amigos da Cinemateca, a entidade cultural lança o projeto "Viva Cinemateca", nesta quarta-feira (7).

Após a modernização e ampliação de sua sede na Vila Mariana, projetos de recuperação, catalogação e digitalização de seu acervo fílmico, a próxima fase da cinemateca é uma programação cultural que vai passar por 13 cidades do Brasil.

Lançado com o objetivo de resgatar o papel do audiovisual na memória dos brasileiros e ressaltar a função da Cinemateca neste trabalho de preservação da história do país, serão feitas referência a 10 grandes filmes e produções de TV nacionais, como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976), de Bruno Barreto, 'Central do Brasil" (1998), de Walter Salles, e a novela "Mulheres de Areia" (1973), da TV Tupi.

Programação Itinerante

Em agosto, o projeto iniciará a mostra itinerante A Cinemateca é Brasileira, que irá percorrer o país com uma seleção de 17 filmes que perpassam diferentes momentos históricos, propostas estéticas e abordagens temáticas, demonstrando a riqueza do cinema brasileiro ao longo dos mais de 120 anos de história.

A programação vai visitar espaços culturais e salas de exibição de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Canaã dos Carajás (PA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luiz (MA) e Vitória (ES).

