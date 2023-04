"Viva Recife nos Bairros" acontece em Iputinga e Campo Grande neste feriadão; saiba mais

A- A+

O "Viva Recife nos Bairros" estará de volta neste feriadão, desta vez levando lazer e cultura gratuitamente aos bairros de Iputinga, no sábado (29), e Campo Grande, no domingo (30). O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer.

No sábado, das 15h às 20h, o evento será na Rua Terra Grande. O espaço cultural irá contemplar ritmos do frevo ao pagode, e do forró ao samba. Pelo palco passarão as seguintes atrações: Maestro Macaíba, PA do Cavaco, Trio Geração Nordestina e Sambagaço. O evento contará ainda com uma feira de economia criativa que vai contemplar 21 empreendedores locais.

No espaço dedicado à saúde, que funcionará até às 17h, haverá disponibilidade de 40 exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, testagem de covid-19, atualização do calendário vacinal (para os grupos contemplados), orientações de saúde bucal com distribuição de kits de higiene bucal, avaliação e orientações nutricionais, além de orientações sobre arboviroses e outras doenças. O espaço das crianças vai ter infláveis, piscina de bolinhas, cama elástica e oficinas recreativas.

No domingo, o evento acontece na Praça de Campo Grande, na Estrada de Belém. Neste dia, o evento será das 10h às 17h, com apresentações culturais do Maracatu Várzea do Capibaribe, Coco dos Pretos, Orquestra Magia, Sou d’Samba e Forró sem Fronteiras. O espaço das crianças também contará com infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e recreação.

No espaço da saúde, haverá disponibilidade para 80 exames de mamografia, para mulheres de 50 a 69 anos, atualização do calendário vacinal (para os grupos contemplados), escovação dental supervisionada e distribuição de kits de higiene bucal e orientações contra arboviroses. A população poderá ainda receber informações nutricionais e dicas de bem estar. O evento também vai contar com uma feira de economia criativa com empreendedores do bairro.

Conheça o projeto

O Viva Recife nos Bairros tem o objetivo de incentivar e descentralizar atividades de lazer, apresentações artísticas e culturais, levando um evento para todas as idades nos diversos espaços públicos recifenses. Mensalmente, pelo menos um bairro é contemplado. O projeto segue os mesmos moldes do "Viva a Guararapes", realizado em parceria com o programa Recentro, que acontece uma vez no mês no Centro do Recife.

SERVIÇO

Viva Recife nos Bairros

Quando: Sábado (29), das 15h às 20h; e Domingo (30), das 10h às 17h

Onde: Rua Terra Grande, Iputinga; Praça de Campo Grande, Estrada de Belém

Acesso gratuito

PROGRAMAÇÃO SÁBADO (29)

Polo Cultural

15h às 16h – Maestro Macaíba

16h20 às 17h20 – PA do Cavaco

17h40 às 18h40 – Trio Geração Nordestina

19h às 20h – Sambagaço

Polo Infantil

Muro de escalada, tobogã, cama elástica, piscina de bolas, oficina de pintura e balão.

Polo Economia Criativa

Feira com artesanato, brechó e alimentos.

Polo Saúde

Mamógrafo, testagem covid-19, vacinações (covid-19, Influenza e atualizações dos cartões de vacinas, de acordo com grupos contemplados), saúde bucal, academia da cidade (Avaliação IMC + Orientações Nutricionais), vigilância ambiental e vigilância sanitária.

PROGRAMAÇÃO DOMINGO (30)

Polo Cultural

10h às 11h – Maracatu Várzea do Capibaribe

11h20 às 12h20 – Coco dos Pretos

12h40 às 13h40 – Orquestra Magia

14h às 15h – Soul d´ Samba

15h20 às 17h – Forró sem fronteiras

Polo Infantil

Muro de escalada, tobogã, cama elástica, piscina de bolas, oficina de pintura e balão.

Polo Economia Criativa

Feira com artesanato, brechó e alimentos.

Polo Saúde

Mamógrafo, testagem covid-19, vacinações (covid-19, Influenza e atualizações dos cartões de vacinas, de acordo com grupos contemplados), saúde bucal, academia da cidade (Avaliação IMC + Orientações Nutricionais).

