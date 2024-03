Vivências do projeto "Vem pro frevo" movimenta o Aniversário de Olinda e Recife

A- A+

Nesta terça-feira, dia 12 de maço, quando é celebrado o aniversário das cidades de Olinda e Recife, moradores e visitantes das cidades irmãs poderão desfrutar de uma a imersão no frevo - ritmo musical e dança que são Patrimônios Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco - e no Carnaval. O Projeto "Vem Pro Frevo" presenteia a população e os turistas com uma tarde de vivências imersivas que os farão viver, na prática, o que é ser um folião do autêntico carnaval de rua de Pernambuco.

A experiência do "Vem Pro Frevo" vai acontecer à partir das 15hs, nos jardins do arborizado casarão Mourisco, situado no Sítio Histórico de Olinda - um espaço que recebe decoração temática no clima da folia, onde o turista participa de vivências reais com os artistas, todos moradores de Olinda, que verdadeiramente fazem o Carnaval nos dias de Momo. Na ocasião, o turista-folião é co-criador da sua própria experiência carnavalesca, ao interagir com maquiadores, aderecistas, orquestra de frevo, passistas de frevo, porta estandarte, boneco gigante e se insere em toda a atmosfera carnavalesca.

Na primeira etapa, o turista poderá fazer seu próprio adereço e maquiagem, tocar um instrumento da orquestra, aprender passos do frevo, e segurar o estandarte. O espaço preparado para esse momento conta com banheiros, bar e área de convivência com mesas e cadeiras, onde ali mesmo, o turista já sente o clima do verdadeiro carnaval de Olinda, através de exposição de fotos reais e descritivos de fatos e informações sobre a festa.

Depois do "esquenta", é chegada a desejada saída do bloco. As acolhedoras Praça de São Pedro e Praça do Carmo - palcos para os mais tradicionais blocos de carnaval olindense - trazem todo um significado à experiência, e são nestes ambientes que o cortejo completo segue para a culminância de todas as vivências: utilizando adereços e maquiagens produzidos com os artistas, tocando um instrumento, com passos de frevo na ponta do pé e sombrinha na mão, os "turistas foliões" seguirão com o bloco: boneco gigante, estandarte, orquestra, passistas, em um percurso leve e poético.



O cortejo dura cerca de 30 minutos com uma volta ao redor das praças, e depois voltam à base no casarão, onde a orquestra toca os últimos hinos e a experiência segue com os comes e bebes ainda ao som ambiente do frevo.



"Vem Pro Frevo"

O projeto foi idealizado pela turismóloga Aline Leite e pelo produtor cultural José de Oliveira para possibilitar que moradores e visitantes possam fugir do convencional. “O mais importante é mostrar além do turismo que já é oferecido, o turismo contemplativo, em que o visitante apenas caminha pelas ladeiras de Olinda, visita casarões e igrejas, conhece ateliês. A partir de agora, o turista passa a ser “ativo”, em uma experiência que manifesta a cultura viva e dinâmica, onde o Carnaval e o Frevo podem ser vivenciados intensamente em todas as suas formas de expressão: na música feita por orquestras profissionais, na dança com passistas genuinamente carnavalescos, nas alegorias usadas no próprio Carnaval, no ambiente onde a festa “real” acontece, que é o Patrimônio Histórico e Arquitetônico, Sítio Histórico de Olinda, e - o mais importante - no contato com a singularidade dos agentes da cultura do carnaval de Olinda", considera Aline Leite.



Roteiro

A atividade do "Vem Pro Frevo" integra o roteiro turístico que a agência pernambucana Luck Receptivo está oferecendo nas cidades irmãs para quem deseja desfrutar dessa imersão do ritmo e viver o Carnaval em qualquer época do ano. A programação tem início pela manhã com a primeira parada no Marco Zero, onde acontece a abertura do carnaval do Recife. Os visitantes seguem a pé pela Rua do Bom Jesus, eleita a terceira rua mais bonita do mundo pela Revista americana Architectural Digest.



No Bom Jesus, o grupo irá conhecer a estátua do compositor Antônio Maria e a loja do Balé Popular de Recife, onde poderão aproveitar para levar para casa um mimo carnavalesco que é comercializado no local. A visita segue até a Praça do Arsenal, projetada pelo paisagista Roberto Burle Marx, onde irão contemplar e tirar fotos do Galo Gigante. Em seguida, o passeio segue para o Paço do Frevo, um museu dedicado à difusão, pesquisa, lazer e formação acerca do frevo, onde o grupo terá acesso ao rico universo de personalidades e memórias do carnaval de Pernambuco.



De volta ao Marco Zero, os visitantes farão um passeio de catamarã ao som dos ritmos carnavalescos. A embarcação navega pelas águas do Rio Capibaribe até a parada para o almoço no Restaurante Catamaran.

Para informações sobre o passeio completo é so entrar em contato com a agência Luck Receptivo através do (81) 99260-8961. O roteiro completo para o dia custa R$ 160 e crianças menores de 2 anos não pagam. Crianças de 2 a 11 anos pagam 50% do valor do adulto. Os transportes pegam as pessoas nos hotéis.

SERVIÇO:

Projeto Vem Pro Frevo

Quando? 12 de março de 2024

Hora? 15hs

Onde? Jardins do Sobrado Mourisco, Rua 27 de Janeiro, 1 - Carmo, Olinda.

