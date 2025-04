"Vivendo uma vida normal, sem restrições", diz médico de Wesley Safadão sobre saúde do cantor

A- A+

O neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior afirma que Safadão está seguindo todas as orientações para prevenir novas hérnias de disco, problema que já fez o cantor se submeter a uma cirurgia

O médico do cantor Wesley Safadão, o neurocirurgião especialista em coluna, Francisco Sampaio Júnior, afirmou em entrevista ao Globo que o artista está “muito bem, realizando todas as orientações quanto à prevenção da formação de novas hérnias”.

Recentemente, foi noticiado que o cantor teria tido uma osteoartrite, uma doença imunomediada, inflamatória, sistêmica, sem cura, porém, o médico deixou claro que o cantor não tem nada do tipo.

— Ele está seguindo todas as orientações médicas e vivendo uma vida normal, sem restrições, realizando tanto seus compromissos profissionais quanto pessoais, bem como praticando atividades físicas sem nenhum tipo de restrição e regularmente — diz.





Em 2022, o cantor procurou o médico após sentir dores intensas nas costas que impossibilitavam a sua locomoção, sentia dormência nas pernas e, após um período, começou a se queixar de dores agudas nas partes íntimas.

Imediatamente, uma luz vermelha acendeu na cabeça do profissional, pois ele não tinha apenas sinais de uma hérnia de disco inicial, mas sintomas neurológicos graves. Foi pedido uma série de exames que constatou não uma simples protusão de hérnia de disco, mas sim uma extrusão, terceira e mais grave fase de um processo degenerativo dos discos intervertebrais, causada principalmente por uma variação anatômica de nascença que Wesley tem e afeta 15% da população mundial.

— Nós chamamos de vértebra de transição, que nada mais é do que uma vértebra a mais entre as regiões lombar e sacral. Enquanto a maioria das pessoas tem cinco vértebras lombares, ele tem mais uma. Isso garante a ele uma predisposição a ter uma doença mais grave nos discos. Em cada 100 nascimentos, pelo menos 15 nascem com essa vértebra — afirmou o médico em entrevista ao GLOBO na época.

A hérnia de disco extrusa é uma das mais graves, pois é quando o ânulo fibroso já está tão comprimido e desgastado que há uma ruptura e o núcleo pulposo, que é uma espécie de recheio gelatinoso que absorve os impactos da coluna, vaza para fora e escorre pelos músculos e nervos da coluna, o que causa as inflamações e as dores.

— É como se fosse aqueles chicletes com recheio. Ao espremer a goma de mascar, o mel vaza para fora. É exatamente isso que acontece na coluna, a gelatina explode para fora do anel e começa a comprimir os nervos, gerando déficits motores — diz o doutor.

Outro fator que contribuiu para o agravamento do caso de Safadão é que, por conta da vértebra de transição, a extrusão ocorreu em um nível elevado da coluna, entre as vértebras L3 e L4, aumentando a possibilidade de mais nervos serem penalizados e ampliando a gravidade do estado de saúde do cantor.

Em outubro do ano passado, Safadão foi submetido a uma nova cirurgia para corrigir uma nova hérnia de disco. Porém, agora, segundo o médico, sua atual condição de saúde é boa.

