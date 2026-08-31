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CINEMA "Viver é melhor que sonhar", filme sobre os anos de anonimato de Belchior ganha primeiras imagens Com lançamento previsto para o dia 3 de dezembro, longa sobre a vida do artista lança as primeiras imagens do projeto

Um capítulo enigmático na trajetória do cantor Belchior (1946–2017) ganhará destaque no longa “Viver é Melhor que Sonhar”, dirigido por Eduardo Albergaria (“Nosso Sonho”). O filme chega aos cinemas em 3 de dezembro e as primeiras imagens do projeto já podem ser vistas.



Com cenas rodadas no Brasil e no Uruguai, o road movie tem produção da Urca Filmes, coprodução da H2O Produções e distribuição da H2O Films.

“A trajetória de Belchior poderia render uma cinebiografia clássica: um rapaz abandona a medicina, sai do Ceará, atravessa o país, tem sua música gravada por Elis Regina e se torna um dos grandes nomes da música brasileira. Mas o filme que eu queria fazer começava depois disso: o que acontece quando aquilo que você buscou a vida inteira começa também a aprisioná-lo?”, explica Albergaria.

Ao lado de Luiz Carlos Vasconcelos e Isabela Garcia, que interpretam Belchior e Edna, o elenco reúne Karine Teles, Augusto Madeira, Lucas Penteado, Nabiyah Be, Márcio Vito, Marina Provenzzano, Lolla Belli e o ator argentino Luciano Cáceres.

A história acompanha o artista no momento em que rompe com a vida que havia construído e se coloca novamente em movimento. Nas estradas, cidades e fronteiras que atravessam, Belchior e Edna encontram abrigo e ajuda justamente entre aqueles para quem o cantor jamais consegue desaparecer por completo: seus fãs.

A ideia do projeto surgiu há dez anos após a publicação da reportagem “A Divina Tragédia de Belchior”, por Marcelo Bortoloti. A partir dela e tomando como ponto de partida a obra “Belchior: Apenas um rapaz latino-americano”, de Jotabê Medeiros, Eduardo Albergaria, o produtor Leonardo Edde e o roteirista Daniel Dias mergulharam numa investigação sobre os últimos caminhos do artista.

A pesquisa reuniu 78 entrevistas, realizadas no Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Uruguai, além de livros, documentos, imagens e arquivos privados de pessoas que conviveram com Belchior ou acolheram o casal durante aqueles anos.

Ficha Técnica

Produção: Eduardo Albergaria e Leonardo Edde

Direção: Eduardo Albergaria

Roteiro: Daniel Dias

Produção Executiva: Gabriela Moura e Pedro Belchior

Direção de Fotografia: Marcelo Camorino

Direção de Arte: Fernanda Teixeira (RJ) e Dayse Barreto (CE)

Figurino: Roberta Pupo (RJ), Gabriella Marra (CE) e Isaac Bento (CE)

Caracterização: Juliana Bolze

Montagem: Marilia Moraes e Eduardo Albergaria

Trilha Original: Plínio Profeta e Amaro Freitas

Desenho de Som e Mix: Bernardo Uzeda

Produtor Associado: Sandro Rodrigues

Distribuição: H2O Films

Coprodução: H2O Produções

Patrocínio: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Fundo Setorial do Audiovisual.

Elenco:

Luiz Carlos Vasconcelos

Isabela Garcia

Augusto Madeira

Karine Teles

Lola Belli

Lucas Penteado

Luciano Cáceres (ARG)

Márcio Vito

Marina Provenzzano

Nabiyah Be

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