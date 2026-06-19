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FAMOSOS Viviane Araújo relembra fase como cantora de forró e admite: "Foi uma loucura em que me enfiei" Apesar de não ter seguido carreira na música, Viviane revelou que se dedicou ao projeto e chegou a fazer aulas de canto para se sentir mais segura nas apresentações

Muito antes de se tornar um dos rostos conhecidos da televisão brasileira e referência no carnaval carioca, Viviane Araújo se aventurou em uma área pouco lembrada de sua trajetória, a música. A atriz e rainha de bateria do Salgueiro relembrou a experiência durante participação no programa Sem Censura, exibido na última quarta-feira, 17.

Na conversa, Viviane falou sobre o período em que assumiu os vocais da banda de forró Chamego de Menina, em 2008. Embora a iniciativa tenha durado pouco tempo, ela garante que encarou o desafio com seriedade e buscou preparação antes de subir aos palcos.

Ao recordar a experiência, a artista definiu a decisão como uma das mais inusitadas de sua carreira. "Isso foi uma loucura em que me enfiei. Foi uma experiência legal, mas que não deu certo", afirmou.

A estreia como cantora ocorreu na tradicional Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, um dos principais redutos da cultura nordestina no País. Na ocasião, Viviane chamou a atenção não apenas pela nova função nos palcos, mas também pela mudança no visual, marcada pela adoção de uma franja que ajudava a compor a identidade da fase musical.

Preparação antes dos palcos

Apesar de não ter seguido carreira na música, Viviane revelou que se dedicou ao projeto e chegou a fazer aulas de canto para se sentir mais segura nas apresentações.

"Sempre pensei assim: se vou fazer alguma coisa, preciso me preparar um pouquinho para encarar. Quando surgiu essa ideia, fui estudar canto", contou a atriz, destacando que buscou aprimoramento técnico antes de assumir os vocais da banda.

Trajetória marcada pela versatilidade

A passagem pelo forró foi apenas uma entre as diversas experiências profissionais acumuladas por Viviane ao longo dos anos. Formada em Educação Física, ela também tentou outros caminhos no universo artístico antes de alcançar a popularidade nacional.

Um dos momentos mais lembrados aconteceu em 1997, quando participou do concurso que escolheria a nova Morena do Tchan. Embora tenha chegado à fase final da disputa, o posto ficou com Scheila Carvalho, que acabou se tornando um dos maiores símbolos do grupo baiano.

Hoje, com trajetória consolidada como atriz, influenciadora e uma das figuras mais emblemáticas do carnaval, ela encara a passagem pelos palcos do forró como uma lembrança divertida de uma carreira marcada pela disposição de experimentar novos desafios.

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