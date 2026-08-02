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Pará Viviane Batidão cancela show após sofrer acidente de lancha com sua equipe no Pará O acidente ocorreu no caminho entre Oeiras do Pará e Cametá

Viviane Batidão cancelou o show que faria na cidade de Curuçá, no Pará, neste domingo, 2, após sofrer um acidente de lancha com sua equipe. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais da cantora, "toda a equipe já está em segurança e retornando para casa".

Conhecida como a "Rainha do Tecnomelody", Viviane Batidão tem mais de duas décadas de carreira e é um dos principais nomes da popularização do gênero paraense no País.

O acidente ocorreu no caminho entre Oeiras do Pará e Cametá. "Todos os ocupantes estão conscientes e fora de perigo. Alguns integrantes sofreram machucados e luxações, foram prontamente socorridos", informa a nota, que ainda cancela oficialmente o show em Curuçá. "Seguimos confiantes na recuperação de todos e, em breve, estaremos de volta aos palcos", encerra a nota, assinada por Viviane Batidão e sua equipe.

Não há informações específicas se a cantora chegou a sofrer algum ferimento, e também não há mais informações sobre possíveis outros cancelamentos até o momento.

Viviane Batidão chegou a publicar alguns vídeos do pós-acidente nos stories em seu perfil no Instagram. Ela mostrou um tronco de árvore derrubado pela embarcação e também a vista de longe da lancha em que estavam.

Segundo a cantora, vencedora do prêmio Multishow 2024 na categoria "Brasil", a embarcação "saiu da rota e colidiu nas árvores", e sua equipe contou com apoio da prefeitura e da equipe de médicos da região.

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