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ESPETÁCULO Viviane Mosé leva reflexão sobre a existência ao palco do Teatro do Parque Em "Um sim à vida", filósofa articula filosofia, poesia, teatro e dança para abordar questões como liberdade, finitude e a condição humana. Apresentação acontece neste sábado (14), às 19h

A relação entre a trajetória da humanidade e as experiências de cada indivíduo conduz “Um sim à vida”, espetáculo que a filósofa, poeta e psicanalista Viviane Mosé apresenta neste sábado (14), às 19h, no Teatro do Parque, no Recife.

A montagem combina filosofia, poesia, teatro e dança para investigar questões fundamentais da existência, aproximando reflexões sobre o universo e a história da vida na Terra de situações que fazem parte da experiência cotidiana.

Em cena, Mosé parte de uma narrativa que conecta a evolução da vida ao percurso de uma pessoa comum. Nesse cruzamento, entram em discussão temas como solidão, vulnerabilidade, liberdade e a consciência da finitude.

A proposta também dialoga com duas publicações da autora: “A espécie que sabe – do homo sapiens à crise da razão” e “Meu braço esquerdo, um sim à vida”, estabelecendo uma passagem entre o pensamento desenvolvido em seus livros e a expressão artística.

Em vez de apresentar conceitos filosóficos de maneira didática, a montagem aposta no encontro entre diferentes linguagens para provocar sensações e questionamentos. O resultado é uma experiência cênica que busca envolver o público em uma investigação sobre a condição de estar vivo.

Com reconhecimento nacional por sua atuação como pensadora e pela série “Ser ou não ser”, exibida no “Fantástico”, da TV Globo, Viviane Mosé também reúne uma produção literária de 13 livros publicados e três indicações ao Prêmio Jabuti.

Sua trajetória artística inclui projetos que aproximam poesia e música. Com “Um sim à vida”, amplia essa pesquisa para o universo teatral, em uma montagem que vem percorrendo teatros e festivais brasileiros.

SERVIÇO

"Um sim à vida", com Viviane Mosé

Quando: Sábado (14), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Sympla

Instagram: @moseviviane

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