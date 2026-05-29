Vivida no cinema por Julia Roberts, Erin Brockovich lança rede para monitorar data centers de IA
Advogada ficou mundialmente conhecida nos anos 1990 por ajudar a revelar um grande caso de contaminação de água nos Estados Unidos
A ativista Erin Brockovich lançou uma plataforma para monitorar data centers de IA nos Estados Unidos. No site, os usuários podem manifestar e expressar "suas preocupações" sobre estes empreendimentos em suas comunidades.
"A corrida para construir infraestruturas de IA está se desenrolando cidade por cidade nos Estados Unidos. Em alguns lugares, os centros de dados são bem-vindos", diz a ativista na página inicialda plataforma.
"Em outros, são atrasados, contestados ou abandonados por completo. Este mapa captura a pegada real dessa corrida, revelando padrões de crescimento, conflito e incerteza. Estou observando você, as comunidades, se manifestarem e expressarem suas opiniões. Nas famosas palavras de Mark Twain… 'O segredo para progredir é começar', então vamos lá!", concluiu.
Entre as principais reclamações em torno das construções dos data centers de IA estão o consumo de energia, o consumo de água, o descarte de lixo eletrônico, e o barulho. Segundo informações do site, há mais de 3 mil relatos sobre data centers construídos ou em construção nos Estados Unidos — a maior parte deles no Texas.
Quem é Erin Brockovich?
Ativista ambiental e consultora jurídica, Erin Brockovich ficou mundialmente conhecida nos anos 1990 por ajudar a revelar um grande caso de contaminação de água envolvendo a empresa Pacific Gas and Electric Company, na Califórnia.
Ela trabalhava em um pequeno escritório de advocacia quando descobriu que moradores da cidade de Hinkley estavam sofrendo doenças graves supostamente ao despejo irregular de substâncias pela empresa no lençol freático local. O caso terminou em um acordo histórico de US$ 333 milhões em 1996 — um dos maiores já pagos em uma ação coletiva nos EUA naquela época.
A história dela virou o filme "Erin Brockovich", de Steven Soderbergh e estrelado por Julia Roberts, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo papel. A advogada continuou militando em causas ambientais e de saúde pública, especialmente ligadas à contaminação da água, produtos químicos tóxicos e direitos das comunidades afetadas por poluição industrial.