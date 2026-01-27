Amaro Freitas, Henrique Albino, Nando Reis, Surama e Duda Beat em shows gratuitos em Boa Viagem

A- A+

A vibe é "música boa, céu aberto e gente feliz". E, portanto, tal qual a definição do Vivo Música, será a programação do projeto que chega em Recife neste domingo, 1º de fevereiro, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.



Com shows gratuitos, Duda Beat, Amaro Freitas, Henrique Albino, Surama Ramos e Nando Reis integram a line-up do Vivo Música, pensado para democratizar a Cultura com nomes de peso da cultura do País.



Circulante, o projeto reúne nomes de gerações diversas da música em palcos Brasil afora. Na capital pernambucana, a programação - com início a partir das 17h - reforça a edição com celebridades locais, a exemplo da excelência no piano de Amaro Freitas.









Mescla de ritmos

Junto a Amaro, e sob regência do maestro Henrique Albino, o espetáculo orquestral vai unir o frevo à obra do compositor Moacir Santos.



Surama Ramos, artista também 'da terra', se integra à orquestra, e Duda Beat incrementa sua participação com show da turnê "Tara & Tour".

E o encerramento do projeto na capital pernambucana ficará a cargo de Nando Reis, com o show "Nando Hits" e um passeio por sua trajetória musical de mais de quatro décadas.



Neutralização de Carbono

Com o Selo Evento Neutro Verde, da montagem à desmontagem do evento, incluindo a realização dos shows - deslocamentos, cenografia, gerador de energia e resíduos gerados - o Vivo Música adiciona à sua programação a preocupação com a sustentabilidade.



Criado em 2023, o projeto já passou por cidades como Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, dentre outras.



Do popular ao erudito, a ideia é levar música para todos, em espaços como praças e parques.



Além de Nando Reis e de todo o "time" de artistas pernambucanos, que sobe ao palco em Boa Viagem, o projeto já levou nomes como Samuel Rosa, Xande de Pilares e Martinho da Vila para outras praças e parques, somando mais de 120 mil pessoas presentes nos shows, além do público que acompanha as transmissões ao vivo em redes sociais.







SERVIÇO

Projeto Vivo Música

Com Duda Beat, Amaro Freitas, Henrique Albino, Surama Ramos e Nando Reis

Quando: Domingo, 1º de fevereiro, a partir das 17h

Onde: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Recife

Acesso gratuito

Informações: @vivomusicabr



