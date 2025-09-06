A- A+

celebridades Vizinhança de Harry Styles está incomodada com obra de 30 milhões de libras na casa do cantor 'É triste morar o tempo todo perto de um canteiro de obras', reclamou um vizinho do artista ao The Telegraph

Harry Sytles segue pleno com as obras que está fazendo em sua megamansão de £ 30 milhões no bairro de Hampstead, em Londres.

A vizinhança do cantor, no entanto, parece incomodada com a situação.

Isto porque não se trata de uma simples obra. Harry juntou duas casas de luxo numa só propriedade, que vai ter academia, cinema, galeria de arte e alojamento para funcionários.

Além disso, ele teria comprado uma terceira propriedade, na mesma rua, para anexar ao projeto. As obras devem se estender até 2027.

Um vizinho reclamou com o jornal britânico The Telegraph.

"É triste morar o tempo todo perto de uma obra. Esta rua não era assim. Agora, todas as casas estão sendo compradas e reformadas constantemente por milionários", disse o morador local. "Infelizmente, também há menos comunidade entre os vizinhos do que antes", continuou.

Embora tenham levantado insatisfação, a obra não foi alvo de nenhuma reclamação oficial. Segundo o Daily Mail, Harry Styles, de 31 anos, ostenta um patrimônio líquido de £ 200 milhões, o que o colocou firmemente em primeiro lugar na Lista dos Ricos de 2024 da Heat Magazine.

