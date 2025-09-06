Vizinhança de Harry Styles está incomodada com obra de 30 milhões de libras na casa do cantor
'É triste morar o tempo todo perto de um canteiro de obras', reclamou um vizinho do artista ao The Telegraph
Harry Sytles segue pleno com as obras que está fazendo em sua megamansão de £ 30 milhões no bairro de Hampstead, em Londres.
A vizinhança do cantor, no entanto, parece incomodada com a situação.
Isto porque não se trata de uma simples obra. Harry juntou duas casas de luxo numa só propriedade, que vai ter academia, cinema, galeria de arte e alojamento para funcionários.
Leia também
• Raul Gil: apresentador tem melhora no quadro, mas segue internado
• Cineastas negras reivindicam mais ações afirmativas para audiovisual
• Orlando Bloom fala pela primeira vez da separação de Katy Perry, atração do The Town dia 14
Além disso, ele teria comprado uma terceira propriedade, na mesma rua, para anexar ao projeto. As obras devem se estender até 2027.
Um vizinho reclamou com o jornal britânico The Telegraph.
"É triste morar o tempo todo perto de uma obra. Esta rua não era assim. Agora, todas as casas estão sendo compradas e reformadas constantemente por milionários", disse o morador local. "Infelizmente, também há menos comunidade entre os vizinhos do que antes", continuou.
Embora tenham levantado insatisfação, a obra não foi alvo de nenhuma reclamação oficial. Segundo o Daily Mail, Harry Styles, de 31 anos, ostenta um patrimônio líquido de £ 200 milhões, o que o colocou firmemente em primeiro lugar na Lista dos Ricos de 2024 da Heat Magazine.