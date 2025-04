Shows da banda Ira! são cancelados após vocalista se manifestar contra a anistia

A- A+

A produtora da banda Ira! anunciou, nesta quarta (9), o cancelamento da agenda de shows dos artistas nas cidades de Caxias do Sul, Jaraguá do Sul, Blumenau e Pelotas. No dia 29 de março, o vocalista Nasi se envolveu em uma polêmica durante concerto em Minas Gerais, o que teria causado perda de patrocinadores e pedidos de reembolso dos ingressos para os próximos shows.

A polêmica aconteceu após o vocalista da Banda Ira! gritar "Sem Anistia" durante o show, o que teria causado uma série de vaias e reações negativas da plateia. O cantor Nasi se referia à invasão aos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023.

A empresa informou o cancelamento por meio de um post nas redes, e discordou da atitude do artista:

