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FAMOSOS Vocalista de banda ícone do grunge dos anos 1990 deixa turnê após diagnóstico de câncer cerebral Jennifer Finch, do L7, de 59 anos, passou por múltiplas cirurgias e precisará de cuidados intensivos; grupo manterá a turnê de despedida sem a musicista

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A banda L7 anunciou nesta segunda-feira (13) que a baixista e vocalista Jennifer Finch, de 59 anos, não participará da turnê de despedida The Last Hurrah Tour, marcada para começar em outubro, após ser diagnosticada com uma forma agressiva de câncer cerebral. Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, a musicista passou por múltiplas cirurgias, enfrentou complicações graves e agora necessita de cuidados médicos intensivos, reabilitação e assistência profissional em casa.

Confira a publicação:

Campanha arrecada recursos para tratamento

Em nota, o grupo informou que as integrantes Suzi Gardner, Donita Sparks e Dee Plakas seguirão com os shows programados em respeito ao desejo de Jennifer, mas ressaltaram que a prioridade será seu bem-estar.

— Nossa querida colega de banda, irmã e amiga Jennifer Finch foi diagnosticada com uma forma agressiva de câncer cerebral. Após múltiplas cirurgias e complicações graves, Jennifer agora necessita de cuidados médicos extensivos, reabilitação e apoio profissional em domicílio — afirmou o L7.

A banda acrescentou que continuará ao lado da artista. — Nós a amamos e queremos que ela sinta toda a força da comunidade que a apoiou por tantos anos.

Para ajudar a custear o tratamento, foi criada uma campanha no GoFundMe, que já arrecadou US$ 231 mil, o equivalente a 67% da meta de US$ 350 mil. A organizadora Aubree Miller afirmou que os custos com atendimento médico e assistência domiciliar são "avassaladores".

— O nível de cuidado que Jennifer precisa ultrapassa o que amigos e familiares podem oferecer com segurança 24 horas por dia. Pedimos ajuda para tornar o tempo que ela tem com seus amigos, familiares e fãs o mais confortável, significativo e cheio de amor possível — escreveu.

A notícia mobilizou artistas ligados ao rock. A atriz e cantora Juliette Lewis se ofereceu para divulgar a campanha de arrecadação, enquanto Violet Grohl, filha de Dave Grohl, enviou uma mensagem de apoio. Joan Jett e o guitarrista Gary Holt também manifestaram solidariedade nas redes sociais.

Jennifer Finch integra a história do L7 desde 1986 e participou de álbuns marcantes do grunge, como Smell the Magic (1990), Bricks Are Heavy (1992) e Hungry for Stink (1994). Após deixar a banda em 1996, formou outros projetos musicais e retornou ao grupo em 2014, participando do lançamento de Scatter The Rats, primeiro disco de inéditas do L7 em duas décadas. Ao longo da carreira, também manteve amizade e parcerias com nomes como Courtney Love e Dave Grohl.

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