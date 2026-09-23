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FAMOSOS "Você conheceu a menina que eu fui": a história de amor de 42 anos de Rick e Geralda Viúva do sertanejo relembra paixão à primeira vista em relacionamento marcado por dois filhos, quatro netos e casamento religioso após 30 anos de união

"Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei." Foi assim que Geralda Helena resumiu, nesta quarta-feira (23), uma história de amor que atravessou praticamente toda a vida adulta dela e do cantor Rick, morto aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. Foram 42 anos juntos — das dificuldades financeiras do início da relação, com episódios de fome, à fama do sertanejo, passando pelo nascimento de dois filhos, a chegada de quatro netos e um casamento religioso celebrado três décadas depois do primeiro encontro.

Na carta de despedida publicada nas redes sociais, Geralda voltou justamente ao começo dessa trajetória. "Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou. Começamos em meio às dificuldades, sem saber o que a vida nos reservava, mas sempre tivemos um ao outro", escreveu.

A história de amor começou em Brasília, muito antes de Rick se tornar conhecido nacionalmente ao lado de Renner. Geraldo Antônio de Carvalho, seu nome de batismo, cantava em casas noturnas da capital federal enquanto tentava ajudar a família, que enfrentava dificuldades financeiras depois de deixar o Tocantins.

Foi durante uma dessas apresentações que Geralda o viu pela primeira vez.E, ao menos da parte dela, bastou o primeiro show. Em entrevista à revista "Caras", em 2010, Geralda definiu aquele encontro como "amor à primeira vista". O jovem cantor ainda estava distante do sucesso que conquistaria anos mais tarde, mas os dois iniciaram ali uma relação que atravessaria as quatro décadas seguintes.

Do relacionamento nasceram Mônica e Victor Henrique. Mais tarde vieram quatro netos, e as reuniões em família se tornaram presença frequente nas redes sociais do sertanejo. Na despedida, Geralda tratou justamente o núcleo construído pelos dois como o maior legado da união.

"Crescemos juntos, enfrentamos momentos difíceis, comemoramos conquistas e construímos o nosso maior presente: uma família linda, com nossos dois filhos e nossos quatro netos", escreveu ela.

Da fome à fama

Antes da vida confortável proporcionada pelo sucesso de Rick e Renner, porém, houve períodos de aperto. Numa entrevista concedida pelo casal há 16 anos, Rick contou que ele e Geralda chegaram a passar fome depois que um problema na voz o deixou cinco meses sem poder cantar.

Geralda, por sua vez, dizia não ter se sentido desamparada nem nos momentos mais difíceis. "Podia estar com ele embaixo de uma ponte que estaria segura", afirmou à época.

Para ela, a explicação para a longevidade do relacionamento era simples. "O amor é o segredo. Porque para suportar tudo o que a gente passou, tem de amar muito e acreditar em Deus", disse Geralda na mesma entrevista.

Rick também costumava atribuir à mulher papel central na família. Embora reconhecesse que passava longos períodos longe de casa devido às viagens profissionais, dizia ter encontrado nela "uma parceira, esposa, amante e excelente mãe". "Um ser humano sem família é um corpo sem alma", definiu o cantor naquela ocasião.

Casamento depois de 30 anos juntos

Depois de cerca de 30 anos de relacionamento, Rick e Geralda decidiram levar a união também ao altar. Em 2015, os dois receberam a bênção religiosa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo.

A cerimônia foi conduzida pelo padre Fábio de Melo e teve entre os convidados artistas como Daniel e Chitãozinho. Zilu Camargo esteve entre as madrinhas. Rick preparou ainda uma surpresa para a mulher: compôs especialmente para ela a música "Perfeição", apresentada na celebração.

Para Geralda, casar no Santuário de Aparecida realizava um desejo antigo. Àquela altura, a trajetória iniciada numa casa noturna de Brasília já tinha atravessado dificuldades, mudanças de vida, filhos, netos e a consagração profissional do marido.

'Não sei como será continuar sem você'

A última semana dos 42 anos de convivência encontrou o casal separado por milhares de quilômetros. Geralda estava nos Estados Unidos, onde os dois viviam nos últimos anos, quando soube que o helicóptero em que Rick viajava havia desaparecido após decolar de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina.

Enquanto as buscas avançavam pela Serra Catarinense, a influenciadora recorreu à fé. Nos Stories do Instagram, compartilhou uma mensagem religiosa que dizia: “Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus”.

Diante da falta de notícias, ela embarcou dos Estados Unidos de volta ao Brasil na manhã de terça-feira (22). Horas depois, vieram as informações sobre a localização dos destroços da aeronave, numa região de difícil acesso de Urubici, e a confirmação das mortes dos ocupantes.

Na manhã desta quarta-feira, Geralda publicou a despedida. "Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você", escreveu.

Na mesma mensagem, disse que pretende encontrar forças justamente na família construída ao lado de Rick. "Sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você."

A carta termina devolvendo à história uma palavra que Geralda já usava, ainda em 2010, para explicar por que os dois haviam resistido a tantas dificuldades: amor. "Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor", escreveu. "Obrigada pelos nossos 42 anos, pela nossa família e por uma vida inteira ao meu lado. Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí. O meu amor por você será eterno."

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