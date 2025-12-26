A- A+

STREAMING Você lembra de Hawkins? Teste sua memória sobre ''Stranger things'' antes do episódio final Novos e últimos episódios de produção da Netflix entram no ar dia 26 de novembro

Com o lançamento da última quarta-feira (25), só resta agora o episódio final da quinta e última temporada de “Stranger things”, que chega à Netflix no dia 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). A produção se despede de Hawkins e do Mundo Invertido após quase uma década como um dos maiores sucessos da plataforma.

Antes do capítulo decisivo, fica a pergunta: você lembra de todos os momentos que marcaram a trajetória da série desde 2016? Das primeiras vítimas do Mundo Invertido aos personagens que ganharam destaque ao longo das temporadas, passando por romances, criaturas inesperadas e trilhas sonoras que se tornaram símbolos da produção, esses detalhes ajudam a revisitar a história do grupo de crianças e adolescentes que cresceu enfrentando ameaças vindas de uma dimensão paralela — com Eleven, criada em um laboratório secreto do governo e dotada de poderes psíquicos, no centro desse universo.

Qual o nome da amiga de Nancy que morre na primeira temporada?

Barbara "Barb" Holland (a atriz Shannon Purser) e Nancy vão a uma festa na casa de Steve (Joe Kerry) e, quando fica sozinha na piscina, é atacada por um Demogorgon. Ela desaparece e acorda no Mundo Invertido, tal qual Will. Mais tarde, Eleven (Millie Bobbie Brown) faz contato com a outra dimensão e vê que a jovem não sobreviveu.

Qual é a comida favorita de Eleven?

A personagem de Millie Bobby Brown é fanática pelos waffle congelados da marca Eggo.

Em que temporada Joyce (Winona Ryder) namora Bob (Sean Astin)?

É na segunda temporada que o antigo amigo se torna namorado da mãe de Will, mas ele não dura muito, morrendo no oitavo episódio.



Que nome Dustin dá a uma criatura estranha que encontra no lixo e leva para casa na segunda temporada?

Dustin encontra uma espécie de lesma no lixo e leva para casa, dando-lhe o nome de D'Artagnan (Dart), em homenagem aos "Três mosqueteiros", quando percebe que ela gosta de comer um de seus doces favoritos, "3 Musketeers". Quando Will vê a criatura pela primeira vez, percebe que ela é um mini-Demogorgon. Mas Dustin não joga o bicho fora e se dá mal.



Qual a profissão do personagem Murray Bauman (Brett Gelman)?

Murray Bauman chega à série como um jornalista contratado pela família Holland para investigar o desaparecimento de Barb. Ele é mantido até a quinta temporada.

Como é o nome do shopping que é um dos principais cenários da terceira temporada?

É no Starcourt Mall onde acontece boa parte das tramas da terceira temporada. É lá que os russos estão infiltrados, com um laboratório para o Mundo Invertido, e onde acontece uma épica batalha entre Eleven e o devorador de mentes.



“Running Up That Hill” é a música favorita de Max (Sadie Sink). Quem canta a canção?

Kate Bush é a artista que canta a canção que não sai do walkman de Max e, inclusive, a ajuda a escapar da morte. As boas memórias da música no volume máximo lhe dão força para escapar das garras de Vecna.

Eddie Munson (Joseph Quinn) faz um solo espetacular de uma música do Metallica antes de morrer no Mundo Invertido. Que canção ele toca?

A música faz parte do plano dele e de Dustin para atrair os Demobats e dar tempo de os amigos Nancy, Robin, Steve e Murray derrotarem Vecna. Mas ele não resiste aos ferimentos e morre, numa das cenas mais emocionantes da quarta temporada.

Quais atores da série vieram ao Brasil em 2022, para badalar a estreia da quarta temporada?

Joseph Quinn (Eddie) e Jamie Campbell Bower (Vecna).



Que dia entra no ar o episódio final de ''Stranger things''?

Nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025.

