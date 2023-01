"Você poderia ter tido outra atitude", diz Gabriel Fop para Bruna após briga com Larissa

A- A+

Bruna Griphao ficou bastante abalada após a briga com Larissa, na madrugada desta sexta (20), no Quarto do Líder. No jardim da casa, Gabriel Fop tentou acalmar a atriz e disse que não era o momento para discussão. “Você tem sorte, e ela também, de que ninguém viu. Se alguém tivesse visto, iam te ver como uma dupla fraca”, afirma o brother.

Bruna Griphao argumenta que foi escolha de Larissa sair do quarto após a discussão e pergunta o que ela poderia ter feito e Gabriel rebate: “Você poderia ter tido outra atitude. Eu estou te passando a visão de que você tem que se acalmar um pouquinho mais. Se você quer jogar esse jogo, você tem que ter um pouquinho mais de controle da cabeça, e não poder estourar assim tão fácil com uma discordância com a sua própria dupla”, disse Gabriel.

Logo depois, o brother falou que a liderança não foi conquistada por Bruna sozinha. "Isso aqui vocês conquistaram juntas. Ninguém conquistou essa p*rra sozinho. E se for pra você usar essa p*rra assim, era melhor eu ter ganhado com a Paula. Você entendeu? Então abaixa o volume e aprende a conversar", disse o modelo.

Segura esse BO!

Após a discussão das duas, Gabriel conversou com Fred e disse que o melhor seria as duas dormirem juntas no Quarto do Líder. No entanto, o influencer acredita que isso não vai acontecer e questiona o motivo do modelo não dormir lá.

"Não sei se você acha o melhor momento pra elas trocarem uma ideia, mas acho que é pior elas dormirem separadas. E eu já falei que não vou dormir lá", diz Gabriel. Fred questiona onde ele vai dormir, e o modelo responde: "Eu durmo no outro quarto, no submarino, no chão, mas não vou assumir esse BO", diz.

Dormiram separadas

Na manhã desta sexta-feira (20), Bruna e Larissa foram mesmo dormir em quartos diferentes. Enquanto Bruna deitou no Quarto do Líder, sozinha, Larissa foi dormir no Quarto Fundo do Mar.

