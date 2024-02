A- A+

BAILE DA VOGUE Você sabe o que é pinching? Veja acessório usado por Jade Picon e Isabeli Fontana no Baile da Vogue Festa de gala teve tema 'Galáctika' e aconteceu neste sábado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

O Baile da Vogue 2024 aconteceu neste sábado (3) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o tema de inspiração para os convidados foi "Galáctika". Os looks que misturaram gala e fantasia, entregaram muito brilho, elementos metálicos e um acessório diferente, que pode servir de inspiração para looks de Carnaval.

Jade Picon e Isabeli Fontana optaram por uma espécie de anel de nariz. Colocado na parte de cima do nariz, entre os olhos, o acessório vira um ponto de luz. O nome do objeto é Pinching e tem até loja especializada. De acordo com a pinching store o acessório é "uma joia para nariz sem perfuração nem pressão, fixado com cola para cílios postiços sobre o arco do nariz, entre os olhos. Criada e patenteada pelo designer carioca Julio Freire".

São vários os modelos, dos mais simples — um arco que encaixa no nariz — aos mais variados, em formato de cobre ou infinito, por exemplo. Isabeli Fontana optou por um que segue as linhas laterias do nariz, como um contorno. Jade Picon usou um na mesma linha, bem parecido, só um pouco menor.

