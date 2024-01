A- A+

BBB 24 "Você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo", descreve Yasmin sobre compulsão alimentar Modelo tem demonstrado dificuldade em administrar a ansiedade no confinamento e desabafou sobre o problema, nesta terça (16), no raio x do confessionário

"Yasmin, mordaça da despensa. Você quer comer tudo. Graças a Deus também que não tem comida para caramba, tá? É que eu sou chato com comida, não como qualquer comida", disse Rodriguinho em mais um dos seus comentários sobre o transtorno alimentar da modelo, que tem demonstrado o problema e desabafou, nesta terça (16), em seu raio x, no confessionário.



Vegana, Yasmin tem sofrido para controlar a compulsão em comer no BBB 24, que se agrava com a ansiedade. Primeiro, ela lembrou da boa experiência do cinema. "Oi, gente! Bom dia! Ontem a gente foi no cinema e, putz, foi incrível. Nossa, eu acho que nunca fiquei tão feliz de ir no cinema, comer pipoca e ver um filme. Fiquei super animada com isso", disse.

Logo em seguida, a modelo abordou o assunto da alimentação. "Estou completamente descompensada na alimentação. Eu estou muito ansiosa e já tive questões alimentares. Estou depositando absolutamente tudo na comida. Eu pensei que poderia ser assim, mas não que seria tão intenso quanto está sendo, aquestão da comida, digo", destacou.



"É muito doido. Quem tem questões alimentares vai entender. Você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo e parece que o único momento que eu não penso e não fico ansiosa é o momento que eu como, mas logo já vem de novo essa situação, é bem complicado", afirmou Yasmin.

Veja também

BBB 24 'VanessaVerso': momentos inusitados da influenciadora no BBB 24 repercutem nas redes