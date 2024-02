"Você tem que procurar atingir ela (Fernanda) no que dói", diz Davi para Beatriz

A- A+

Os participantes do BBB 24 Davi, Deniziane e Beatriz conversaram na piscina, na noite desta terça-feira (6). Durante a conversa, o brother tranquilizou Beatriz em relação ao Paredão.

“Você vai dar mais uma resposta para ela (Fernanda), vai se sentir mais forte, mais confiante, entendeu? Aí, você vai ficar mais confiante de fazer prova. De ir com tudo”, afirmou Davi para Beatriz.

Beatriz, então, disse: "E quando eu pegar o Líder, a primeira que eu vou socar no Paredão vai ser ela (Fernanda)".

Davi também aconselhou a sister. "Às vezes a gente não pode ser igual as pessoas que nos querem mal, sabia? Tem que ser diferente. Tipo assim, não é porque você brigou com ela ou porque ela te colocou no Paredão que você tem que colocar ela no Paredão", disse.

"Posso te falar uma coisa? O que faz um grande jogador é a estratégia. Não é só porque você brigou com ela, que você vai colocar ela no Paredão. Você tem que procurar atingir ela (Fernanda) no que dói. Então você tem que procurar conhecer seu inimigo", acrescentou Davi.



