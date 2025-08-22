A- A+

TBT DA MUSA "Vocês vão amar, vão se emocionar", diz Priscila Senna sobre gravação de DVD no Marco Zero Priscila prometeu que irá arrancar lágrimas de emoção dos fãs

Milhares de fãs devem lotar a Praça do Marco Zero, na área central do Recife, em uma noite especial de celebração aos 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna, na próxima quarta-feira (27).

É a gravação do DVD #TBTdaMusa, com a participação de grandes nomes da música local e nacional. Nas redes sociais, Priscila Senna publicou stories nesta sexta-feira (22) para falar sobre a repercussão da celebração.

Priscila prometeu que irá arrancar lágrimas de emoção dos fãs. "Bom dia com o DVD mais comentado do nosso estado. Gente... eu entro nas redes sociais, só dá 'Priscila Senna: 15 anos'. Faltam cinco dias. E a meta é fazer você chorar nesse DVD. Quero muitas lágrimas dos meus fãs. Eu estou tão empolgada gente, vai ser lindo. O palco está lindo, tudo se encaminhando, graças a Deus", disse a cantora, um dos maiores nomes do brega pernambucano.

A artista disse ainda estar organizando os últimos detalhes para a apresentação. "Pensando no repertório... vocês vão amar, vão se emocionar. Pode se preparar, levar o lencinho que o impacto vai ser grande quando Priscila Senna sair e a Musa entrar", comentou Priscila Senna.

Diversos nomes da música local e nacional estão confirmados como participações do show: Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Liniker, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.

A gravação do DVD #TBTdaMusa terá ainda a apresentação dos influenciadores Lucas Guimarães e Gicely Rafaela.

O show está marcado para começar às 18h e é aberto ao público. Uma megapalco está sendo montado no Marco Zero para as apresentações.

