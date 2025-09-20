A- A+

LÍNGUA PORTUGUESA Volp: Vocabulário Ortográfico da ABL vira app para celular Volp já pode ser acessado via aplicativo para celulares

Ele já estava na ponta da língua, agora está também na ponta dos dedos. Responsável pelo registro oficial das palavras do nosso idioma, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) da Academia Brasileira de Letras (ABL) já pode ser acessado via aplicativo para celulares.

A nova ferramenta está disponível de forma gratuita na Apple Store e Play Store.

"A ideia é fazer com que o Vocabulário seja uma fonte de consulta imediata e disponível facilmente em qualquer lugar que o usuário esteja", diz o filólogo e acadêmico Ricardo Cavaliere, coordenador da atualização do Volp e membro da Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL.

A história do Volp remonta aos primórdios da ABL. Quando Machado de Assis se tornou o primeiro presidente da casa, de 1897 a 1908, os acadêmicos já discutiam a criação de um “dicionário etimológico”.

A primeira versão completa apareceu em 1977, coordenada por Antônio Houaiss. Em 2009, ganhou uma versão on-line, regularmente atualizada pela equipe de lexicologia da casa.

Desde o início do ano, o site teve 873 mil visualizações e mantém 287 mil usuários ativos.

Diferentemente de dicionários como Houaiss e Aurélio, que são mais descritivos, o Volp não mostra o significado do termo, mas a forma certa de escrita, a flexão da palavra e a classe gramatical dela (substantivo masculino, verbo etc.).

O Vocabulário também privilegia a norma culta, com especial atenção à sua vertente brasileira.

De acordo com Cavaliere, não compete ao Volp introduzir uma palavra no léxico, nem ser um censor que autoriza ou não o ingresso de um termo na língua.

"Quem cria é o falante", diz o acadêmico. "O que o Volp faz é registrar".

O aplicativo digital traz as mesmas 380 mil entradas do site, com uma ferramenta para aumento de letras. O app, que não precisa de cadastro, já teve 190 mil downloads para iOS e 24,5 mil para Android, de acordo com dados da ABL.

"Futuramente, nossa ideia é disponibilizar em aplicativo outros serviços da lexicologia, como por exemplo o Vocabulário de Topônimos e Gentílico e o Vocabulário de Estrangeirismos", diz Cavaliere.

Veja também