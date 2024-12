Volta à amamentação e avanço de diagnóstico: filho de Viih Tube e Eliezer vive 'grande dia'

A- A+

Internado há 15 dias com problemas de saúde decorrentes de uma rara e grave inflamação ainda não totalmente esclarecida, o recém-nascido Ravi, filho dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, passa, nesta segunda-feira (9), por um momento crucial em seu tratamento.



Nas palavras dos médicos responsáveis pelos cuidados da criança, este é um "grande dia". Isso porque esta é a primeira vez que o bebê volta a se alimentar com o leite materno — ao longo de quase todo esse período, ele ficou em jejum, como relatou Eliezer, por meio de vídeo publicado no Instagram.

O diagnóstico de Ravi ainda é um mistério para os médicos. Até o momento, sabe-se apenas que o quadro é decorrente de uma inflamação "rara e grave" que desencadeou outros problemas de saúde, como uma hemorragia interna, o primeiro sintoma manifestado pelo recém-nascido.

A equipe responsável pelo tratamento do bebê vem tendo dificuldade para encontrar respostas para a causa da inflamação. Nesta segunda-feira (9), com a reintrodução do leite materno na dieta alimentar de Ravi, a investigação médica deve ganhar um novo caminho.

A expectativa, de acordo com os médicos, é de que a definição do diagnóstico avance significativamente. Eliezer ressalta que só quer ver o filho bem.



"Estamos falando de um recém-nascido, e tudo é muito no tempo dele, né? Então, tudo o que é feito, como o ciclo de medicamentos e os exames, leva tempo. Há coisas que são muito invasivas. Para ser honesto, acho que a gente vai sair, vai para casa, e não vai ter um diagnóstico. Acredito que existem coisas que vão muito além da ciência. É algo espiritual", afirmou Eliezer, sem conter a emoção.

Mesmo em jejum, Ravi vem apresentando uma melhora constante e gradual desde que foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em São Paulo.



"O importante é que ele está bem. Ele teve uma ótima semana, eu e a Viih também. Ele está ganhando peso. Milagrosamente, ele entrou com 3,7 quilos e tá com 4 quilos, e sem comer. Acho que Deus nunca falou comigo com tanta clareza quanto nesses últimos dias", afirmou o pai do bebê.

O que aconteceu com Ravi?

O filho de Viih Tube e Eliezer vem enfrentando, desde que nasceu, no dia 11 de novembro, uma doença rara e grave. "O caso dele tem sido bem desafiador", explicou Eliezer, em vídeo postado nos Stories do Instagram: "Estamos aprendendo, a cada dia, um pouco mais".

O bebê vem respondendo bem ao tratamento — que incluiu a inserção de um catéter no coração, como relatou o pai da criança nas redes sociais. "Isso é até um espanto para os médicos, porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores", ressaltou Eliezer, no mesmo vídeo.

O influenciador digital esclareceu, na mesma ocasião, que a doença de Ravi não tem qualquer relação com a atonia uterina sofrida por Viih Tube durante o parto. A ex-BBB passou por uma série de complicações no parto de Ravi, que durou 19 horas.



Depois desse período, sem conseguir dilatação uterina suficiente para realizar o parto normal, a influenciadora digital se submeteu a uma cesárea de emergência.



Após o nascimento do bebê, o útero da ex-BBB não contraiu adequadamente, causando uma hemorragia, com muita perda de sangue — o que a fez ser submetida a uma transfusão. O caso, porém, não tem relação com a doença da criança, segundo Eliezer.

