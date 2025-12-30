A- A+

Famosos "Voltaram?" Fãs de Ana Castela iniciam campanha por Gustavo Mioto após término com Zé Felipe Após rompimento com ex de Virginia Fonseca, rumores sobre possível reconciliação com sertanejo voltam a ocupar as redes sociais

Afinal, Ana Castela e Gustavo Mioto voltaram? A pergunta vem pipocando nas redes sociais desde que a cantora anunciou publicamente, na noite da última segunda-feira (29), o término do namoro com o sertanejo Zé Felipe.



Mal a artista encerrou o relacionamento de dois meses com o filho de Leonardo, e, sim, parte dos seguidores da moça agora já enche a web com uma campanha em prol da reconciliação com Mioto, com quem ela viveu um midiático "namoro iôiô", marcado por idas e vindas, entre 2023 e 2024.

"Ow, cê viu quem tá solteira?", questionou um seguidor de Mioto, por meio de comentário no Instagram. "Volta com a Ana", pediu mais um internauta, em tom direto. "O grande amor da Ana Castela é o Gustavo Mioto. Aceitem", escreveu mais um admirador de ambos os cantores, por meio de publicação no X.

Ana Castela e Gustavo Mioto inspiram uma torcida entre os fãs justamente porque ambos ganharam fama artisticamente — com direito a um punhado de parcerias musicais em dupla — enquanto namoravam. Para completar, a relação dos cantores ainda foi marcada por inúmeros vaivéns, algo que abasteceu o noticiário de celebridades e o engajamento nas redes sociais.





Eles assumiram romance pela primeira vez em junho de 2023. Em setembro do mesmo ano, anunciaram o término para, então, voltarem pouco mais de um mês depois. Em janeiro de 2024, uma nova separação. Em maio de 2024, lá estavam eles juntos novamente. Até que, em dezembro de 2024, Ana Castela afirmou que tinha "gratidão" por tudo o que construiu ao lado de Gustavo Mioto. E ponto final. Mas sem mágoas, como frisou à época.

"Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo", disse ela.

O que aconteceu com Ana Castela e Zé Felipe?

Dias após passarem juntos o Natal, Zé Felipe e Ana Castela decidiram colocar um ponto final no breve relacionamento iniciado em outubro deste ano. O anúncio do rompimento foi feito pelo cantor em imagem publicada nos Stories do Instagram. A publicação foi republicada na conta da cantora.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo. Vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche", disse o filho o ex de Virginia Fonseca na publicação.

Segundo ele, o término não foi causado por desentendimentos, mas uma decisão mútua. "E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo", escreveu.

A última publicação em conjunto realizada pelo casal foi há cinco dias. Eles apareceram em clima de romance, trocando beijos e abraços, em cliques publicados no Instagram durante a comemoração de Natal. Ana também foi clicada com as filhas de Zé Felipe.

