BBB24 "Vontade de sentar o pau", diz Fernanda sobre a confusão com Beatriz no BBB 24

As confusões provocadas pela última edição do Sincerão tiveram repercussão dentro do BBB 24. Em conversa com Rodriguinho no Quarto Gnomo, Fernanda falou sobre Beatriz.

"Eu fiquei com vontade de sentar o pau na Bia ontem. Se eu falasse as coisas que eu queria falar, nem dois anos de terapia curavam aquela garota. Ia enfiar ela em um buraco tão profundo", disse a confeiteira que está no Paredão desta terça-feira (20).

Entenda a confusão das duas

Beatriz não gostou de algumas falas de Fernanda sobre ela e voltou a repetir o discurso de que alguns participantes da casa se incomodam com a sua alegria. "Volto a falar: tem um botão na sala, pode apertar. Eu vou fazer propaganda, vou falar das marcas, vou dançar, vou bater cabelo, que é o meu jeito. Se você se incomoda com a minha alegria, o problema está em você", afirmou.

