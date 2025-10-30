A- A+

AUDIÇÃO "Vórtices Errantes", poema de Ana Gábri, ganha formato sonoro Lançamento do projeto ocorre no dia 9 de novembro, na Casa Lontra

Ana Gábri apresenta seu novo trabalho, o poema sonoro “Vórtices Errantes”, no dia 9 de novembro, às 18h, na Casa Lontra. Após a audição da obra, será realizada uma roda de conversa com a artista e convidados.

O projeto resulta de uma pesquisa sobre o erro e modos não convencionais de publicação. A proposta nasceu da vontade de Ana Gábri de publicar poemas fora do papel, primeiro com o corpo, em performance, e agora pela voz, como experiência sonora e sensorial.

Em agosto, a artista realizou uma gravação pública no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães. Agora, ela apresenta o resultado desse registro no evento, que marca o lançamento do trabalho nas plataformas Bandcamp e YouTube.

Na publicação sonora, a poesia é atravessada por ruídos, ecos e dissonâncias da guitarra de Fernando Remígio em diálogo com a voz de Ana Gábri. O projeto é financiado pelo Funcultura, incentivo do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe.

A roda de conversa “Um registro pode produzir presente?” propõe estender as reflexões levantadas pela obra em um bate-papo mediado por Raian Oliveira. Yuri Bruscky, Misty Queiroz e Thais Gui também participam.



Serviço:

Lançamento de Vórtices Errantes

Quando: Domingo (9), às 18h

Onde: Casa Lontra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista, Recife

Entrada gratuita

Instagram: @edicoesmarafass @anagabriaires



*Com informações da assessoria de imprensa

