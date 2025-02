A- A+

CINEMA Votação do Oscar começa nesta terça (11); saiba quem são os brasileiros com direito a voto De Fernanda Montenegro a Carlinhos Brown, grupo com 50 nomes do cinema do país está entre os eleitores para a premiação

A votação final do Oscar 2025 começa nesta terça-feira (11) e vai até o próximo dia 18. Assim, os quase 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas americana terão uma semana para decidir seus favoritos na disputa da maior premiação do cinema mundial.



E em meio a esse grupo, os brasileiros com direito a voto vivem uma emoção especial esse ano, com "Ainda estou aqui" disputando os troféus de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, além do prêmio de Melhor Atriz, com Fernanda Torres ( clique aqui para ler a lista completa de indicados). O Oscar 2025 acontece em 2 de março, em Los Angeles, com transmissão ao vivo pela TV Globo.





A temporada de premiações desse ano passou por alguns imprevistos. A região de Los Angeles enfrentou incêndios florestais que milhares de casas e forçaram o adiamento de premiações, como o Critics Choice Awards. Além disso, o público e a Academia viram um dos maiores favoritos do ano, "Emilia Perez", perder força em meio a uma onda de polêmicas em torno do filme e de sua atriz principal, Karla Sofia Gascón.

Mas agora, a hora da votação realmente chegou. Entre os brasileiros com direito a voto, Fernanda Montenegro, por exemplo, indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1999 por “Central do Brasil”, é membro vitalício da Academia. Além dela, os atores Alice Braga, Wagner Moura, Selton Mello e Sonia Braga estão entre os membros com direito a voto.

A lista inclui também importantes diretores e roteiristas, como Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”), Kleber Mendonça Filho (“Bacurau”) e Petra Costa (“Democracia em Vertigem”). Na área de animação, estão Alê Abreu (“O Menino e o Mundo”) e Carlos Saldanha (“Rio”).

Como é a votação para o Oscar?

Ser votante da Academia é um privilégio que demanda reconhecimento profissional. Os novos membros são indicados por pelo menos dois integrantes da instituição e passam por uma rigorosa avaliação. Cada uma das 17 áreas possui seus próprios critérios de seleção.

A inclusão de brasileiros reflete também a estratégia da Academia de promover diversidade. Em 2023, 52% dos membros eram de territórios fora dos Estados Unidos, 40% eram mulheres e 34% pertenciam a grupos étnicos e raciais sub-representados. Essas mudanças buscam ampliar a representatividade e garantir que a visão global do cinema seja contemplada na premiação.

O processo de escolha no Oscar envolve duas etapas. Inicialmente, os membros votam nas categorias relacionadas à sua área de atuação. Por exemplo, os atores escolhem os indicados para Melhor Ator e Atriz, enquanto os diretores votam nos indicados a Melhor Direção. Na fase final, porém, todos os membros podem votar em todas as categorias, independentemente da especialização.

Para Fernanda Torres, que busca uma indicação por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, conquistar votos na categoria de Melhor Atriz é essencial. Calcula-se que sejam necessários 210 votos dos 1.258 membros do setor de atuação para garantir uma das cinco indicações.

Lista de brasileiros votantes na Academia:

Alice Braga (atriz)

Fernanda Montenegro (atriz)

Rodrigo Santoro (ator)

Selton Mello (ator)

Sônia Braga (atriz)

Wagner Moura (ator)

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Affonso Beato (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Cacá Diegues (diretor)

Carlinhos Brown (compositor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carolina Markowicz (diretora)

Daniel Rezende (montador)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernando de Goes (produção e tecnologia)

Fernando Meirelles (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Moreira Salles (documentarista)

José Padilha (diretor)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sara Silveira (produtora)

Sérgio Mendes (compositor)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)

