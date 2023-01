A- A+

BBB 23 Votação do público é encerrada e duplas são escolhidas; confira os nomes Além da dupla Gabriel e Paula, que foram escolhidos da Casa de Vidro, a votação popular dividiu a casa em duplas, formadas por um integrante da pipoca e outro do camarote

O apresentador Tadeu Schimidt anunciou durante o Fantástico, neste domingo (15), as duplas escolhidas pelo público para a dinâmica da semana do Big Brother Brasil 23, que inicia nesta segunda-feira (16).



Além da dupla Gabriel e Paula, que foram escolhidos da Casa de Vidro, a votação popular dividiu a casa em duplas, formadas por um integrante da pipoca e outro do camarote.



Confira os nomes:

Gabriel e Paula

Amanda e Cara de sapato

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvyla

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicássio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabiel Santana

Tina e MC Guimê

