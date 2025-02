Votação para o Oscar termina nesta terça (18); veja chances de "Ainda estou aqui" e Fernanda Torres

A- A+

Termina nesta terça-feira (18), às 22h (horário de Brasília), o período de votação para o Oscar 2025 entre os cerca de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

A votação chega ao fim após a entrega da grande maioria dos prêmios da temporada. Dos principais termômetros para o Oscar, apenas o SAG Awards (premiação do sindicato dos atores) acontece após o período de votação para o prêmio da Academia.

A cerimônia dos atores será realizada no próximo domingo (23).

Em um ano particularmente difícil de prever, o Oscar entra em sua reta de chegada com uma atenção especial por parte do Brasil, uma vez que "Ainda está aqui", de Walter Salles, concorre em três categorias, incluindo melhor filme.

Publicações especializadas de Hollywood, como Variety e Entertainment Weekly apontam para um favoritismo de " Ainda estou aqui" na categoria de melhor filme internacional, mesmo tendo sido derrotado por " Emilia Pérez" no Globo de Ouro, no Critics Choice e, mais recentemente, no Bafta.

Os especialistas acreditam que, além da forte campanha do filme brasileiro com foco no Oscar, as polêmicas envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón devem impactar no desempenho do musical francês na premiação.

Na disputa de melhor atriz, Demi Moore é vista com certo favoritismo após conquistar o Globo de Ouro e o Critics Choice, mas Fernanda Torres não é carta fora do baralho.

Nem perto disso. A atriz brasileira, um fenômeno de carisma, vem encantando a imprensa americana e os votantes da premiação, e pode levar sim a estatueta para casa.

O nome de Mickey Madison, que acaba de vencer o Bafta, não está descartado.

Mickey pode ser beneficiada pela onda de " Anora". O drama de Sean Baker venceu os prêmios dos sindicatos dos produtores (PGA Awards), diretores (DGA) e roteiristas (WGA), despontando como principal favorito ao Oscar de melhor filme.

"O brutalista", vencedor do Globo de Ouro, e " Conclave", premiado no Bafta, correm por fora. A ausência de "Ainda estou aqui" em todas as premiações de sindicatos tornam a disputa mais difícil pro longa brasileiro na categoria principal.

O Oscar 2025 acontece no dia 2 de março.

