BREGA PERNAMBUCANO Brega Awards: votação para os melhores do ritmo em Pernambuco em 2023 está aberta; veja categorias 4ª edição do evento acontece no próximo dia 3 de abril no Teatro do Parque

Os melhores cantores, dançarinos, bandas e revelações do brega pernambucano em 2023, entre outras categorias, podem ser escolhidos pelo público em votação que segue aberta para 4ª edição do evento, cujo tema é "O Brega é do Povo" e acontece no próximo dia 3 de abril no Teatro do Parque.



Disponível no site oficial do evento, a votação pode ser dada em todas as 21 categorias, e serão considerados o voto popular somado à votação da comissão técnica julgadora.





Diversidade e Criatividade

Criado em 2020, a premiação Brega Awards foi pensada para destacar a diversidade cultural, a criatividade e também o talento dos artistas que empreendem no brega.

"Estamos muito felizes em chegar nesta quarta edição sendo a única premiação a homenagear a cena brega, valorizando a música e os artistas que se dedicam a ela, reconhecendo sua importância e contribuição para a cultura brasileira.



Esta edição promete ser mais um sucesso, e o público já pode se preparar para votar em seus artistas favoritos", ressalta Eduardo Lacerda, idealizador da premiação.

Os vencedores de cada categoria vão receber uma réplica do troféu Brega Awards.



Entre os indicados à categoria de "Melhor Cantor" estão Elvis, Roginho e Tocha.



Já entre as "Melhores Cantoras" indicadas estão, além de Priscila Senna e Rapahela Santos, Dany Myler, Grazi Almeida, Tayara e Ziane.



Na categoria "Melhor Clipe", concorrem "Olha pra Trás e Joga" (MC Tróia) e "Famoso Chá de Cama" (MC Mari/Feat Thammy), entre outros. Entre os indicados ao prêmio para "Revelação", Andriely, Noara e Trovão integram a categoria.



"Te Beijo Chorando", de Priscila Senna, "Você Lembra", de Raphaela Santos, são algumas das composições indicadas.



Raphaela também concorre com "Quem é o Louco Entre Nós" e "Eu Não Sou Ela", além de "Como Dói", em parceria com a Banda Sentimentos.

Todos os indicados em cada uma das categorias, podem ser consultador no site oficial do Brega Awards.

Saibas quais as categorias da edição:



- Melhor Cantor

- Melhor Cantora

- Melhor MC Mulher

- Melhor MC Homem

- Melhor Dançarino

- Melhor Dançarina

- Melhor Ballet

- Melhor Banda

- Melhor Brega-Funk

- Melhor Brega Romântico

- Melhor Música Viral

- Melhor Produtor Musical

- Melhor Revelação

- Melhor Influenciador

- Melhor Humorista

- Melhor Clipe

- Melhor Composição

- Melhor Show

- Melhor Produtora

- Melhor Coreógrafo

- Legends



Serviço

Brega Awards 2023

Quando: 3 de abril

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Votação no site do evento

