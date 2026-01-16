Votação que define indicados ao Oscar termina nesta sexta (16)
Brasil tem chance de entrar em até nove categorias
Termina nesta sexta-feira (16) a votação que definirá os indicados ao Oscar 2026. A etapa, iniciada na segunda-feira (12), reúne os votos de mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica — entre atores, diretores, roteiristas e executivos — que integram a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). A lista final de indicados será divulgada na próxima quinta-feira (22).
Nesta primeira fase, os membros da academia votam majoritariamente dentro de suas próprias áreas: atores indicam atuações, diretores votam em direção, técnicos escolhem categorias técnicas. A exceção é Melhor Filme, para a qual todos os votantes participam.
A 98ª edição do Oscar terá a cerimônia realizada em 15 de março de 2026, em Los Angeles, tradicionalmente no Dolby Theatre.
Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega competitivo ao anúncio dos finalistas. O destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece em Melhor Direção de Elenco.
O longa brasileiro venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional, o que ampliou sua visibilidade entre os votantes.
O país ainda marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado em Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.
O documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que está na produção independente americana Sonhos de Trem, também aparecem nas pré-listas técnicas.
Há ainda expectativa de que o Brasil possa alcançar até nove indicações, incluindo a possibilidade de Wagner Moura figurar entre os concorrentes a Melhor Ator por O Agente Secreto.
Confira as pré-listas com presença brasileira
Melhor Filme Internacional (15 selecionados)
O Agente Secreto (Brasil)
Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)
Foi Apenas um Acidente (França)
O Som da Queda (Alemanha)
Homebound (Índia)
O Bolo do Presidente (Iraque)
Kokuho (Japão)
Tudo Que Resta de Você (Jordânia)
Valor Sentimental (Noruega)
Palestina 36 (Palestina)
A Única Saída (Coreia do Sul)
Sirât (Espanha)
Late Shift (Suíça)
A Garota Canhota (Taiwan)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Direção de Elenco
O Agente Secreto
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Sirât
A Hora do Mal
Wicked: Parte 2
Melhor Documentário de Longa-Metragem
Apocalipse nos Trópicos
Yanuni
The Alabama Solution
Coexistence, My Ass!
Come See Me in the Good Light
Cover-Up
Cutting Through Rocks
Folktales
Holding Liat
Mr. Nobody Against Putin
Mistress Dispeller
My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
The Perfect Neighbor
Seeds
2000 Meters to Andriivka
Melhor Fotografia
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Frankenstein
Marty Supreme
Valor Sentimental
Sirât
Wicked: Parte 2
O Som da Queda
Song Sung Blue – Um Sonho a Dois
Balada de um Jogador
Bugonia
Morra, Amor
F1
Nouvelle Vague
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem
Melhor Curta-Metragem em Live Action
Amarela
Ado
Beyond Silence
The Boy with White Skin
Butcher’s Stain
Butterfly on a Wheel
Dad’s Not Home
Extremist
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Pantyhose
The Pearl Comb
Rock, Paper, Scissors
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Além dessas, o Oscar mantém pré-listas em categorias como som, trilha sonora original, canção original, maquiagem e penteados e efeitos visuais.